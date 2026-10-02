Сотрудник ФСИН погиб в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии в результате нападения одного из заключенных. Сообщения о бунте осужденных не соответствуют действительности, рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Один из этапируемых заключенных напал на сотрудника конвоя, причинив ему смертельные ранения. Информация о захвате заключенными заложников не соответствует действительности», — утверждает собеседник агентства.

По его словам, среди гражданских лиц пострадавших нет.

Официального комментария ФСИН «Интерфакс» не приводит.

Источник ТАСС в ведомстве также заявил, что бунта не было, а один из конвоируемых напал на сотрудника и убил его.

Telegram-канал Mash привел другие подробности. По данным издания, заключенный напал на конвоира, когда тот сопровождал его в туалет, забрал оружие и открыл огонь. Нападавший погиб. Трое раненых сотрудников якобы находятся в реанимации, их везут в Нальчик. Всего в поезде находились 15 заключенных, никто из них не сбежал.

Инцидент произошел вечером 2 октября в районе станции Муртазово. Ранее РЕН ТВ сообщил, что в вагоне с этапированными заключенными сорвали стоп-кран и начался бунт. По утверждению СМИ, арестанты завладели оружием конвоя, один сотрудник ФСИН погиб, еще трое получили ранения.