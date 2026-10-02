Российское законодательство не запрещает водителям преклонного возраста управлять автомобилем, но им стоит воздерживаться от поездок в темное время суток и при плохом самочувствии. Об этом 360.ru заявили кардиолог Денис Прокофьев и юрист Наталья Кубасова.

«Мнение, что после 70 или 80 лет водитель обязан отказаться от руля, — миф», — сказала Кубасова.

Закон устанавливает только минимальный возраст для получения права управления транспортным средством, а верхней границы в нем нет. Само по себе достижение пожилого возраста, обратила внимание юрист, не является основанием для прекращения этого права.

Однако с учетом возрастных проблем со здоровьем для пожилых водителей все-таки существуют противопоказания к управлению автомобилем, предупредил кардиолог Денис Прокофьев.

Поездку, по его словам, лучше планировать в светлое время суток, а при плохом самочувствии — повышении давления и пульса, болях в области сердца, головокружении — от нее и вовсе отказаться.

«Безусловно, рядом должен быть пассажир, который может среагировать на какую-то внештатную ситуацию», — подчеркнул медик.

Тем, у кого много хронических заболеваний или серьезная инвалидность, а также есть проблемы с ногами, работой мозга и зрением, врач советует отказаться от самостоятельного вождения и брать такси или просить родственников подвезти.

Оптимальным возрастом для вождения автомобиля, по словам Прокофьева, является 25 лет.

У людей старше 70 лет, добавил кардиолог, есть ряд проблем, которые могут сказаться на управлении машиной: это в первую очередь плохое зрение и заболевания, негативно влияющие на скорость реакции и принятия решений.