В подмосковном Краснозаводске при разборе завалов после пожара на территории химического завода обнаружены пятеро погибших. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.

«На сегодняшний момент все работы завершены в Краснозаводске. К сожалению, статистика печальная: у нас пять погибших», — сказал Лужецкий на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он выразил соболезнования родственникам погибших и добавил, что семьи могут рассчитывать на полную поддержку администрации округа.

В сообщении под видео сказано, что родственникам погибших оказывают психологическую помощь.

После случившегося на заводе продолжается проверка качества воздуха.

«Превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Угрозы для населения города Краснозаводска и округа нет», — написал Лужецкий.

Он призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.

Взрывы и пожар

Вечером 1 октября телеграм-каналы начали публиковать фото и видео, снятые местными жителями, на которых были видны зарево пожара и столб дыма. В публикациях говорилось о звуках взрывов в районе промышленного предприятия.

Вскоре появилось уточнение, что взрыв и пожар произошли в одном из цехов Краснозаводского химзавода. В тот же день стало предварительно известно о гибели одного человека, некоторые паблики распространяли информацию о якобы семи погибших. Также уточнялось, что происшествие не связано с атакой БПЛА.

Лужецкий позднее сообщил о пожаре в одном из производственных корпусов химзавода. По его данным, в тот момент в здании находились 44 человека. Из них 40 человек эвакуировали, медосмотр не выявил у них проблем со здоровьем. Четверых человек найти не смогли.

Утром 2 октября глава округа отчитался, что ночью открытое горение было ликвидировано и приняты все меры защиты. Он подтвердил гибель одного человека.

В субботу, 3 октября, Лужецкий сообщил о пяти найденных после пожара телах.

Портал MSK1.RU пишет со ссылкой на местных жителей, что это не первая авария на предприятии, расположенном вблизи жилых домов. В публикации говорится, что после взрыва в воздухе был резкий запах «хлорки».

Краснозаводский химзавод, считавшийся секретным во времена СССР, сегодня производит фейерверки и патроны для спортивных и охотничьих ружей.

В июне 2010 года на заводе произошел взрыв, в результате которого пострадали двое сотрудников.

В 2021 году из-за вспышки химических реагентов на предприятии погибла женщина.