В Калуге в результате ночной атаки БПЛА получили повреждения многоквартирные и частные дома, в Белгородской области погиб мирный житель и еще двое, включая ребенка, госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщило руководство этих регионов. Что известно о налетах и обстрелах за сутки — в материале RTVI.

Согласно утренней сводке Минобороны РФ, в ночь на 3 октября были уничтожены 218 украинских беспилотников.

Перехваты были над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона (Москва и область), Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области за минувшие сутки зафиксировано 135 атак ВСУ, в том числе 12 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня, написал губернатор Александр Шуваев.

По его данным, в 6 случаях с дронов сбрасывались взрывные устройства. Всего 130 беспилотников были сбиты и подавлены силами ПВО и других подразделений, уточнил он.

«В результате целенаправленного удара со стороны ВСУ в Краснояружском округе погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования его семье, родным и близким», — сообщил Шуваев.

Два человека, в том числе ребенок, были ранены в Шебекинском и Яковлевском округах. Они госпитализированы, их состояние оценивается как среднетяжелое.

После полудня 3 октября в белгородском оперштабе заявили, что в селе Смородино Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона на территории домовладения погиб мужчина. Второй дрон повредил крышу и окна частного дома.

В городе Грайворон в результате удара беспилотника по автомобилю мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения лица. Им оказали помощь в центральной больнице и назначили дальнейшее лечение амбулаторно.

В Калужской области за ночь сбиты 14 БПЛА над пятью округами и над самой Калугой, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Помимо повреждений жилых домов в столице области, частный дом повредило в Медынском округе. По предварительной информации главы региона, в Калуге есть пострадавшие — люди получили незначительные ранения осколками стекол.

Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, госпитализация никому не потребовалась, уточнил Шапша.

Над Курской областью за сутки было сбито более 200 БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«64 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 30 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — цитирует его «Интерфакс».

В некоторых районах были повреждены автомобили. Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 3 октября в главных аэропортах вокруг Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково — задержали около 90 рейсов, подсчитал MSK1.RU.

«Проблемы коснулись рейсов как на вылет, так и на прилет, и самых разных направлений: по России, ближнему зарубежью, ОАЭ, Египту и другим странам», — говорится в публикации.

В Шереметьево были задержаны 35 рейсов, во Внуково — около 40.