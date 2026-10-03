Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о бунте в поезде с заключенными во время этапирования по Северо-Кавказской железной дороге. Нападение на сотрудника конвоя, произошедшее на станции Муртазово в Кабардино-Балкарии, было одиночным, говорится в сообщении службы.

«При конвоировании поездом в районе станции Муртазово один из осужденных при выводе в туалет совершил одиночное нападение на сотрудника конвоя, при этом завладел его табельным оружием. В результате нападения один сотрудник погиб, еще трое ранены», — заявила ФСИН поздно вечером 2 октября.

Пришедшие на помощь сотрудники караула убили нападавшего. Пострадавших среди гражданского населения не было. После инцидента обстановка остается контролируемой, подчеркнули в службе.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

ФСИН сообщила 3 октября, что окажет всю необходимую помощь семье погибшего и пострадавшим при нападении осужденного.

«Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга», — сказано в сообщении.

Сотрудники УФСИН России по Ставропольскому краю, проявившие мужество на станции Муртазово, предотвратившие побег из-под стражи, будут представлены к государственным наградам Российской Федерации, один из которых посмертно.