Российские удары по мостам на Украине могут серьезно осложнить снабжение подразделений ВСУ, заявил военный эксперт, ветеран боевых действий и участник СВО подполковник Андрей Марочко KP.RU.

По словам Марочко, транспортные переправы остаются важнейшими объектами для снабжения украинских войск. После повреждения инфраструктуры, пояснил он, приходится менять маршруты поставок, а это требует дополнительных времени и ресурсов.

«Мосты — это логистические хабы и это самое главное, по чему мы должны наносить удары», — заявил Марочко.

Эксперт напомнил, что западная помощь поступает через западные и северо-западные регионы Украины, а затем распределяется дальше. Особое значение, по его мнению, имеют переправы через Днепр. Марочко выразил надежду, что удары по ним продолжатся, и отметил, что Днепр — «не маленькая речушка».

Повреждение мостов, считает он, осложнит переброску материально-технических средств к линии фронта. Он также высказался за продолжение ударов по подобным объектам в районе Днепропетровска.

«И, естественно, когда мы планомерно и планово будем работать именно по этим целям, наша победа кратно приблизится», — подчеркнул эксперт.

Сейчас в Киеве объявлена очередная воздушная тревога из-за удара дрона по Южному мосту через Днепр, передает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ. Одновременно с этим перекрыли Дарницкий мост — последний доступный для транспорта в столице страны.

В последние два дня, по словам мэра Киева Виталия Кличко, удары по Южному мосту наносятся регулярно, были попадания в дорожное полотно, пострадали опора моста, отбойник и защитное бетонное заграждение линии метро. Из-за перекрытия моста и остановки метрополитена сегодня в городе возник транспортный коллапс, на дорогах образовались пробки, на остановках скопились толпы пассажиров.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью по стране более сотни ударных дронов, причем почти половина из них реактивные.

«Если парализовать Южный мост, то левый и правый берега фактически окажутся отрезанными друг от друга, потому что перевозить тот пассажиропоток, который существует между берегами Киева, на частных автомобилях невозможно», — пояснил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

По его словам, киевские мосты находятся не в лучшем техническом состоянии, а Южный классифицируется как ограниченно работоспособный, поскольку мог получить скрытые повреждения.

В мирное время после такого инцидента мост закрыли бы на длительный срок и проверяли с помощью специальных приборов, но сейчас это невозможно.

Руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко заявил, что такая ситуация будет сохраняться еще как минимум два месяца, пока у Украины нет средств защиты от российских реактивных дронов.

Обозреватель Украинского центра исследований проблем безопасности Александр Коваленко признал, что ежедневные удары могут создать аварийную ситуацию, при которой тот или иной киевский мост придется закрыть. На этом фоне, считает он, может возникнуть морально-психологический аспект — рост панических настроений, подрыв доверия к армии и недовольство властью.

По словам Коваленко, уберечь столь крупные сооружения как мосты крайне сложно.

«Невозможно накрыть мосты каким-то куполом. Это уже из области фантастики», — отметил он.

Беспалов добавил, что наиболее уязвимые элементы теоретически можно прикрыть сетками или экранами, как защищают танки. Однако это создаст дополнительную нагрузку на мосты, которые, по его выражению, «едва дышат», и тогда может потребоваться ограничить движение.