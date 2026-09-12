Киев направил около 15 военных специалистов по беспилотникам в Мали, несколько — в Судан, а также разместил группу в Ливии для противодействия Москве за пределами российско-украинского конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на участников этих операций и источник в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По словам собеседника в разведке, задача таких командировок — оказывать давление на Москву и стремиться подорвать ее репутацию. Помимо этого, Киев получает возможность испытывать беспилотники в других климатических условиях и развивать военное сотрудничество с местными силами.

На севере Мали украинская группа помогает «Фронту освобождения Азавада», состоящему преимущественно из туарегских повстанцев. Двое находящихся там украинцев рассказали, что обучают участников движения и сопровождают их операции, но сами в боях на передовой не участвуют.

«Я координирую их операции дистанционно. Сигнал с их дрона приходит ко мне через интернет, и я сразу говорю им по радио, что делать и куда лететь», — рассказал телеканалу один из операторов. По его словам, выходить на передовую ему запретило командование.

Как утверждает источник CNN в ГУР, в Мали также приезжали военные из Чада, Нигера и Буркина-Фасо для обучения управлению беспилотниками. Отправляли ли украинских инструкторов в эти три страны, телеканал не уточняет. Присутствие нескольких специалистов в Судане тот же собеседник подтвердил без подробностей об их задачах и сроках пребывания.

В Ливии украинские операторы находятся с конца 2025 года, говорится в публикации. Один из них рассказал, что его подразделение использует международную военную базу в Мисурате для атак морскими дронами на суда, которые Киев считает связанными с так называемым российским «теневым флотом». В обмен, по его словам, украинская сторона обучает местные силы.

Численность этой группы CNN не приводит. Однако еще 2 апреля 2026 года французская радиостанция RFI сообщала о присутствии на западе Ливии более 200 украинских офицеров и специалистов. Киев это официально не подтверждал.

Один из участников миссии в Мали также утверждает, что украинцы помогали повстанцам при захвате города Кидаль в 2026 году. Минобороны России заявляло, что перед штурмом мятежников готовили «украинские и европейские инструкторы-наемники».

При этом партнерство с туарегами в Киеве называют союзом по расчету, а не по убеждениям. Часть повстанцев украинский оператор описал как радикалов, склонных к стрельбе в воздух и хаотичным действиям. «Иногда эмоционально тяжело не обращать внимания на некоторые вещи. Так уж вышло, что сейчас мы по одну сторону баррикад», — признал он.

Один из собеседников CNN заявил, что использование военной техники в Африке, в том числе беспилотников, помогает получать новый опыт: «Пыль и жара приводят к более быстрым отказам оборудования. Фильтры, охлаждение, защита электроники, батареи — все работает по-другому и требует серьезной адаптации».

Сообщения о связях Киева с туарегскими формированиями появлялись и ранее. Например, Le Monde писала, что украинская сторона передавала им сведения и обучала обращению с дронами. Представитель действовавшего тогда повстанческого объединения CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан признавал контакты с украинцами, подчеркивая, что движение поддерживает связи и с другими странами.

Поводом для обсуждения этой помощи стало нападение на колонну армии Мали и «Группы Вагнера» у границы с Алжиром в июле 2024 года. После него представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что повстанцы получили «необходимую информацию».

По данным CNN, позднее Киев отрицал существенное сотрудничество с ними, а власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с обвинениями Украины в поддержке терроризма.

Москва и раньше обвиняла Киев в причастности к расправам над мирными жителями в Мали; украинская сторона это отрицала. Глава МИД Сергей Лавров в августе подчеркнул, что находящийся в Мали «Африканский корпус» (создан при участии Минобороны РФ) действует «строго в рамках законности» и по официальным запросам легитимных правительств африканских государств.