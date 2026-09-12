Сирия запросила выдачу задержанного в Ливане Сулеймана Асада — родственника свергнутого президента Башара Асада. Об этом сообщает L’Orient-Le Jour со ссылкой на саудовские Al Arabiya и Al Hadath.

Родственник Асада был задержан 10 сентября в районе Баальбека в ходе операции против наркоторговцев, говорится в статье. Помимо него, силовики задержали нескольких человек, включая сына известного наркобарона Нуха Зеайтера, который также разыскивался за стрельбу из автоматического оружия. Всех допрашивает военная разведка.

Дамаск подозревает задержанного в причастности к убийствам на территории Сирии и в наркоторговле. При этом источник L’Orient-Le Jour сообщил, что генеральный прокурор при Кассационном суде Ахмад Хадж просьбу сирийской стороны о выдаче Асада пока не получал.

После того как будет завершена проверка, военная разведка передаст материалы прокурору, а тот может поручить продолжение расследования Управлению по борьбе с наркотиками.

Сулейман Асад — сын Хиляля Асада, двоюродного брата Башара, возглавлявшего силы обороны в Латакии и погибшего в марте 2014 года в боях у Кесаба. В августе 2015 года Сулейман застрелил полковника ВВС Хасана аш-Шейха — по версии очевидцев, из-за того, что тот обогнал его автомобиль. Гибель офицера вызвала протесты, суд Латакии в январе 2016 года приговорил стрелявшего к 20 годам, однако в конце 2020-го его освободили после того, как он отбыл примерно четверть срока.

Арест совпал по времени с возобновлением переговоров между Ливаном и Сирией о преследовании бывших сирийских чиновников после свержения Асада в декабре 2024 года. Часть бывших функционеров, как считается, укрылась в Ливане после прихода к власти Ахмеда аш-Шараа. В августе Бейрут согласился передать Дамаску Аделя Иссу — генерала армии Башара Асада, которому вменяют «преступления против человечности».

Сам экс-президент с семьей находится в России. По данным «Коммерсанта», одним из условий предоставления убежища был полный отказ от любой политической деятельности; в июле источник издания допускал, что Дамаск может попросить Москву повлиять на осевших в РФ соратников Асада, если подтвердится их причастность к взрывам в сирийской столице.