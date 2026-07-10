Соратники экс-президента Сирии Башара Асада, бежавшие в Россию, могут быть причастны ко взрывам, которые произошли в Дамаске во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона. Если это подтвердится, то сирийская сторона может попросить Москву повлиять на сторонников Асада. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Два взрывных устройства сработали 7 июля недалеко от отеля Four Seasons, который Макрон покинул за несколько минут до этого, направляясь на переговоры с новым президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Погиб минимум один человек, почти 20 пострадало, включая нескольких полицейских. По данным AFP, устройства были заложены в автомобиль и мусорный контейнер возле гостиницы.

После отъезда Макрона сирийские силовики задержали не менее 30 человек; 9 июля глава МВД Сирии Анас Хаттаб заявил в соцсети X, что ячейка, ответственная за взрывы, находится у властей, и после завершения расследования будут раскрыты личности ее участников.

По словам источника эмиратского издания The National, сирийские правоохранительные органы, которые расследуют детали теракта, рассматривают версию о причастности к произошедшему сторонников Асада. По словам собеседника издания, целью взрывов было не убийство людей, а демонстрация нестабильности в Сирии и подрыв ее авторитета на международной арене.

Следствие также связывает июльские взрывы с атакой 2 июля у Дворца правосудия в Дамаске, где проходят слушания по делам представителей прежнего режима. Тогда, по данным The National и «Коммерсанта», погибли десять человек, большинство из них были юристами.

В частности, речь идет о возможном финансировании нападавших со стороны кузена Асада, бывшего магната Рами Махлуфа. В 2025 году он сообщил о планах организовать деятельность алавитского ополчения в Сирии численностью 150 тыс. человек для борьбы с новыми властями.

Источник российского издания признался, что в Дамаске «уже мало кто верит», что Россия пойдет на экстрадицию людей из окружения Асада, однако сам он считает реалистичным вариант с ужесточением запрета на их политическую активность: «Запрет на их активность можно было бы ужесточить».

Газета уточняет, что одним из условий предоставления Асаду и его семье убежища в России был «полный отказ от какой-либо политической активности». При этом собеседник издания не смог ответить на вопрос, находится ли в России Рами Махлуф.

Как пишет «Коммерсантъ», представители бывшего руководства Сирии, у которых были в собственности активы в ОАЭ, хотели остаться в этой стране после падения Асада, однако были вынуждены отказаться от этих планов из-за войны США и Израиля против Ирана, во время которой Тегеран начал наносить удары по ОАЭ.

Говоря о политике аш-Шараа в отношении бывшего руководства страны, собеседник издания напомнил, что вопрос об экстрадиции Асада был актуален для новых властей Сирии лишь в первые месяцы после смены власти в Дамаске, а затем новая администрация переключилась на другие темы.

Источник «Ъ» допустил, что новый сирийский лидер вынужден вновь вернуться к этой проблеме из-за давления, которое на него оказывают сторонники жесткой линии, среди которых в том числе выходцы из радикальных антиправительственных группировок, желающие свести счеты с Асадом.