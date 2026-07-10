Неизвестные надругались почти над 150 могилами советских воинов времен Второй мировой войны на кладбище мемориального комплекса Эревелд в Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Facebook*.

На могильных плитах и территории кладбища появились граффити с неонацистским лозунгом White Power, а также название группировки NS/WP — эта организация признана в России террористической и запрещена.

«Этот неуважительный поступок глубоко задел нас. Не только потому, что было повреждено особое место памяти, но прежде всего потому, что это затрагивает память жертв войны и их родственников», — указано в пресс-релизе администрации комплекса.

Администрация Эревелда сообщила, что уже приступила к устранению нанесенного ущерба и координирует эту работу с местными органами власти. На время проведения расследования территория мемориального комплекса закрыта для посетителей.

Директор музея и фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг сообщил РИА Новости, что полиция занимается поиском подозреваемых в осквернении памятников.

С осуждением в адрес вандалов выступила министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус. На своей странице в социальной сети X она написала, что место упокоения советских воинов заслуживает беспрекословного уважения.

«Руки прочь от воинских захоронений — и точка. Осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт абсолютно неприемлемо», — написала глава Минобороны.

Мемориальный комплекс расположен около города Лейден. Он был торжественно открыт 18 ноября 1948 года. На его территории покоятся 865 советских солдат, погибших на территории Нидерландов в годы Второй мировой войны. С 2010 года за состоянием кладбища следит специально созданный для этого фонд «Советское поле славы».

Группировка NS/WP, чье название нанесли вандалы на надгробия, известна также как National-Socialism/White Power или Sparrows Crew. Верховный суд России признал это неонацистское движение террористическим в мае 2021 года: по данным следствия, участники группировки были причастны к серии жестоких убийств, совершенных в разных регионах страны в 2000-х и 2010-х годах на почве расовой и национальной ненависти.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности