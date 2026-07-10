Путь распространения сифилиса и гонореи в Финляндии изменился после закрытия границы с Россией в конце 2023 года. Об этом рассказал Yle профессор-исследователь Института здравоохранения и социального благополучия Финляндии (THL) Мика Гисслер.

«Раньше случаи сифилиса и гонореи — особенно связанные с секс-услугами — проникали в страну из России. Теперь этот путь на востоке Финляндии закрыт», — сказал он.

Гисслер уточнил, что в текущих условиях часть финнов заражается половыми инфекциями за границей, и речь в первую очередь о мужчинах, которые привозят их, например, из Таиланда. Отмечается, что большинство случаев заболевания инфекциями, передающимися половым путем, фиксируется у молодых людей, однако ИППП встречаются и среди представителей старших возрастных групп.

По данным института, за 2025 год в Финляндии было диагностировано 2100 случаев гонореи и 329 случаев сифилиса, а наиболее распространенным заболеванием из этой категории стал хламидиоз, которым заразились более 12 тысяч пациентов.

Комментируя результаты исследования, Гисслер выразил удивление в связи с масштабами распространения инфекции в условиях высокой осведомленности молодежи о вопросах сексуального здоровья и при низких показателях подростковой беременности.

Он предположил, что проблема может заключаться в том, что бесплатные средства контрацепции в большинстве случаев ориентированы на предотвращение беременности, а не защиту от инфекций, и призвал повысить доступность бесплатных презервативов, чтобы снизить уровень заболеваемости.

Yle также отмечает, что невылеченные ИППП могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Сифилис без терапии способен представлять угрозу для жизни, а гонорея и хламидиоз — вызывать проблемы с фертильностью.

Финляндия закрыла восточную границу с Россией в декабре 2023 года. Ограничения финские власти объясняли притоком просителей убежища из третьих стран и заявляли, что Москва якобы способствовала их направлению к российско-финской границе. Российская сторона подобные обвинения отвергала.