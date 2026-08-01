В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает «Интерфакс». В результате три человека погибли, в том числе женщина, принесшая бомбу, более 20 пострадали.

«В Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей. 21 человек получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, добавили в НАК.

Взрыв в ресторане в районе высотки на Кудринской площади произошел вечером в субботу, 1 августа. Место происшествия было оцеплено, ресторан осматривали саперы и взрывотехники, сообщал корреспондент RTVI.

По данным «Коммерсанта», ГСУ СКР расследует произошедшее как преступление террористической направленности, а целью атаки были гости, собравшиеся на частное мероприятие на веранде ресторана Balzi Rossi.

Как пишет газета, по предварительной версии, на подступах к заведению была остановлена женщина, которая принесла коробку и сообщила, что в ней подарок. Охранник счел это подозрительным и решил досмотреть ее. В этот момент произошел взрыв бомбы, которую привели в действие дистанционно, сообщает «Ъ».

«Вечеринка тщательно охранялась и, очевидно, благодаря этому удалось избежать многочисленных жертв. <…> Курьера же буквально разорвало на части. Ее руку нашли на дороге метрах в 15 от места подрыва», — говорится в статье.

Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство было заряжено металлическими шариками, добавляет «Коммерсантъ».

В Следственном комитете сообщили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. О возбуждении уголовного дела ведомство пока не сообщало.

В первые минуты после взрыва телеграм-каналы сообщили, что возможной причиной инцидента стал взрыв газового оборудования на кухне ресторана. В свою очередь, источники «Ъ» утверждают, что ЧП не имело отношения к утечке газа. Об этом также заявили в администрации ресторана.

По данным РЕН ТВ, у пострадавших в результате взрыва диагностировали открытые и закрытые черепно-мозговые травмы, проникающие и множественные ранения груди и живота, ранения конечностей, ожоги и минно-взрывную травму стопы.

После взрыва был перенесен на более позднюю дату ночной велофестиваль, который должен был пройти вечером 1 августа по Садовому кольцу.