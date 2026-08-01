В Москве прогремел взрыв около высотки на Кудринской площади. Об этом сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», Mash и Baza.

По данным Baza, взрыв раздался на территории гостевой зоны ресторана Balzi Rossi, где проходило частное мероприятие.

Как сообщает телеграм-канал 112, в заведении проходила свадьба с участием 50 гостей. Очевидец утверждает, что в ресторане взорвался газовый баллон.

Baza сообщает о как минимум трех погибших и более 20 пострадавших. Как пишет Mash, один человек находится в состоянии клинической смерти.

В ресторане начался пожар, ему присвоен третий ранг сложности.

Садовое кольцо 1 августа перекрыто в связи с проведением велогонки и ночным велофестивалем, который должен был стартовать в 21:00. Департамент транспорта Москвы опубликовал в своем телеграм-канале объявление о переносе фестиваля на другую дату «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

Как сообщает телеграм-канал «112», участников заезда эвакуируют.

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