Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с RTVI поддержал допуск российских боксеров к международным турнирам с флагом и гимном, но призвал не делать из решения исполкома World Boxing преждевременных выводов.

«Возможность выступать со своим флагом и гимном надо использовать абсолютно. Я считаю, что на этих международных стартах наши ребята должны выступать», — сказал Валуев.

Он добавил, что рад появившейся у российских спортсменов возможности выйти на олимпийский турнир с национальной символикой.

При этом говорить об олимпийских лицензиях, по его мнению, пока рано: отборочные турниры обычно стартуют ближе к Играм, поэтому решение World Boxing он воспринимает как новость о самой возможности, а не о результате.

«Пока я тут усматриваю не причину для диких восторгов, а околоспортивный политический процесс. Давайте не обольщаться: это перетягивание каната, и чем оно завершится, надо действительно посмотреть», — отметил Валуев.

Валуев считает, что национальным федерациям еще предстоит определиться, в какой из двух международных организаций (IBA и World Boxing) они видят свое будущее. Позицию Международного олимпийского комитета он охарактеризовал как «разделяй и властвуй».

По его словам, до Игр остается время, за которое МОК сможет посмотреть, как будет вести себя IBA — федерация, которая, по оценке Валуева, оказалась самой несгибаемой.

Отдельный риск он видит в календаре соревнований: если международные структуры захотят создать сложности, турниры могут накладываться друг на друга, и тогда российским боксерам придется выбирать, где выступать.

«Фактически подтверждено сегодня — так, а завтра может быть по-другому. Практика уже показывала, что всё это в одночасье легко меняется», — сказал он.

World Boxing допустила российских боксеров всех возрастных категорий к своим турнирам с национальным флагом и гимном 30 июля. Об этом сообщил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв: по его словам, Федерацию бокса России приняли в члены WB в начале 2026 года, а восстановление спортивных связей он обсуждал с президентом World Boxing Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 года.

Решение принял исполнительный комитет федерации. В сообщении WB сказано, что российские спортсмены будут выступать на ее турнирах на равных с боксерами любой другой национальной федерации. Одновременно исполком оговорил, что будет строго следить за поведением российских делегаций на соревнованиях и за соблюдением антидопинговых протоколов. В апреле World Boxing уже открыла россиянам доступ к своим турнирам, но в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной символики; июльское решение снимает это ограничение.

Значение решения для олимпийского цикла определяет статус самой федерации: World Boxing уполномочена МОК проводить олимпийский турнир по боксу. Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов назвал первым этапом отбора на Игры-2028 чемпионат мира 2027 года в Казахстане. До него сборную ждут первенство Европы среди юниоров в августе и чемпионат Европы в сентябре.

World Boxing основана 13 апреля 2023 года в Лозанне федерациями, вышедшими из состава Международной ассоциации бокса. МОК отозвал признание у IBA в 2023 году, а World Boxing получила условное признание в феврале 2025-го; в марте того же года бокс включили в программу Игр-2028. IBA продолжает работать и проводить собственные турниры, ее возглавляет Умар Кремлёв.