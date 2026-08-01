Пентагон откажется от руководства Группой содействия Украине (SAG-U), созданной под эгидой НАТО в Германии, сообщает Politico со ссылкой на источники. По информации издания, вместо США координационную группу, которая занимается поставками оружия и обучением украинских военных, может возглавить одна из европейских стран альянса.

Как ожидается, передача полномочий займет до года. По данным Politico, американский заместитель останется в структуре, а Европейское командование Вооруженных сил США продолжит участвовать в работе группы.

По словам источников, передача полномочий не прервет процесс координации военной помощи Киеву в рамках группы. «Поддержка Украины остается первоочередной задачей», — заявил газете представитель НАТО.

В Пентагоне заявили, что SAG-U «изначально задумывалась как временная структура», а также что передача полномочий соответствует курсу на перераспределение нагрузки внутри альянса и новой оборонной стратегии США. Союзники Штатов по НАТО в целом поддержали инициативу, сочтя целесообразным расширение роли Европы, отмечается в статье.

Генерал-лейтенант Кертис Баззард, возглавлявший группу SAG-U с середины 2024 года, уйдет в отставку в понедельник, 3 августа, пишет Politico. Его, по информации газеты, сменит генерал-лейтенант Гийом Борепер.

Группа SAG-U, базирующаяся в немецком Висбадене, координирует поставки западного оружия Украине, подготовку украинских военных и логистическую поддержку Киева.

Украинский чиновник заявил Politico, что для Киева передача руководства координационной группой «снижает риски, связанные с политической турбулентностью в США, и облегчает военную логистику» в интересах ВСУ. В то же время, по его словам, Украина опасается, что бюрократические процедуры внутри НАТО могут замедлить поставки помощи. В Киеве понимают, что «никто не сможет заменить американские спутниковую разведку, целеуказание и логистические возможности тяжелой транспортной авиации США», отметил собеседник газеты.

О решении Вашингтона отказаться от руководства SAG-U стало известно на фоне курса администрации Дональда Трампа на сокращение военного присутствия США в Европе. В последние месяцы Пентагон сократил число американских офицеров в европейских командованиях, отменил некоторые ротации и пересматривает дислокацию войск.

Ранее США объявили, что контроль над Объединенным командным центром НАТО в Норфолке возьмет Великобритания, над центром в Неаполе — Италия, над командованием в Брюнсюме (Нидерланды) — Германия и Польша.