Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отказался от планов продать частным инвесторам долю коммерческих прав на чемпионаты мира. Проект вызвал массовое недовольство, десятки национальных сборных пригрозили бойкотировать мировые турниры.

«Внимательно выслушав все мнения, я понял, что этот проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не соответствуют изначально поставленной цели», — заявил Инфантино.

План, о котором ФИФА объявила в конце июля, состоял в том, чтобы создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise с капиталом $20 млрд, которая занималась бы организацией мероприятий FIFA и коммерческой деятельностью (трансляции, спонсорство, продажа билетов и лицензирование).

Миноритарные, неконтролирующие доли в FIFA Forward Enterprise планировалось продавать частным инвесторам. Группу инвесторов должна была возглавить компания Thrive Eternal, созданная Джошуа Кушнером ― братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

В пресс-релизе ФИФА подчеркивалось, что новая структура будет запущена только если ее поддержит большинство международных ассоциаций и если Совет ФИФА одобрит необходимые изменения в нормативных актах.

В письме к национальным футбольным ассоциациям Инфантино заявил, что решение должно быть принято до 19 сентября. В случае принятия плана каждая ассоциация сможет получить доступ к сумме до $40 млн, отметил глава ФИФА. В случае отказа доходы ассоциаций составят $2,7 млрд.

Источники Times, выступающие против плана президента ФИФА, расценили эти условия как «чистый подкуп».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Инфантино не консультировался с ним по поводу инвестиционного плана.

Бойкот европейских сборных

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против предложения Инфантино, заявив, что оно было разработано втайне. Все 55 стран — членов УЕФА пригрозили бойкотировать турниры ФИФА, если проект привлечения частных инвесторов не будет отозван.

«Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается», — говорится в заявлении УЕФА.

Инвестиционный проект также раскритиковали конфедерация Северной и Центральной Америки и Карибских островов (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (АФК), однако грозить бойкотом не стали.

На фоне скандала в отставку подал старший советник Инфантино Карлос Кордейро, представлявший ФИФА в рабочей группе Белого дома по подготовке к ЧМ―2026. Кордейро заявил, что не имел отношения к плану привлечения частных инвесторов и категорически его не поддерживает.

Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур, в свою очередь, назвал инвестиционный план «проектом одного человека» и заявил, что сотрудники федерации были введены в заблуждение относительно него.

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм назвал план Инфантино «возмутительным предложением», а самого президента ФИФА ― «неподходящим человеком» для руководства организацией.

Джанни Инфантино возглавляет Международную федерацию футбола с 2016 года и имеет право на еще один четырехлетний срок. В апреле он говорил, что планирует снова баллотироваться в 2027 году.

На фоне скандала с инвестиционным планом европейские футбольные чиновники начали рассматривать в качестве кандидата на пост президента ФИФА главу французского клуба «Пари Сен-Жермен» и Европейской футбольной ассоциации (EFC) Нассера аль-Хелаифи, узнало Politico.

Однако представитель футбольного функционера заявил изданию, что у того «​​абсолютно нет амбиций, намерений или интереса к роли в ФИФА».