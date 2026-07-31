Компания Wildberries после начала атак ВСУ на свои объекты постоянно усиливает их защиту и успешно отражает большую часть ударов. Об этом заявила в своем обращении основатель маркетплейса Татьяна Ким.

По ее словам, склады WB оборудованы «всеми доступными средствами защиты», а линия обороны ежедневно усиливается и укрепляется, в том числе за счет инженерных решений.

«По понятным причинам детали раскрывать я не буду, но будьте уверены, мы каждый день модернизируем системы защиты. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение», ― сказала Ким.

Она уточнила, что к складу в Екатеринбурге, где при падении обломков беспилотника загорелись автомобили на парковке, летело более 200 дронов.

Ким добавила, что с 2024 года Wildberries & Russ полностью перестроила противопожарную систему на своих объектах, создала собственные бригады пожаротушения и проводит регулярные учения с персоналом.

Службу пожарной безопасности компании возглавляет бывший сотрудник МЧС с более чем 26-летним стажем в этой области. На складах противопожарную безопасность обеспечивают 2 тыс. человек.

О компенсациях продавцам

Основательница WB отметила, что удары беспилотников по складам являются террористическими атаками и с юридической точки зрения расцениваются как обстоятельства непреодолимой силы.

«Внесение или невнесение этого пункта в оферту не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению», — заявила Ким.

Она отметила, что на фоне этой ситуации в интернете появилось «много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на нашей с вами общей беде, пользуются ситуацией и незнанием людей». Однако, подчеркнула Ким, обращаясь к продавцам, помочь им могут только WB и государство, и доверять нужно только «официальным каналам коммуникации».

Ким сообщила, что маркетплейс вместе с правительством разрабатывает систему, по которой помощь «получит каждый». Уже проведены два транша выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА. Во вторую волну, по словам Ким, попали почти 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, «многие из которых уже получили начисление».

Для более крупных продавцов введена повышенная скидка постоянного покупателя на их товар за счет маркетплейса, кредитные каникулы в банке WB и другие меры поддержки.

С предпринимателями из наиболее пострадавших регионов со следующей недели начнут проводить очные встречи для точечного решения проблем, сообщила Ким.

О продаже товаров для СВО

Регулярные атаки ВСУ именно на склады Wildberries Ким связала с тем, что это «народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже».

«Поэтому удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно», — сказала глава RWB.

Она уточнила, что десятки тысяч предпринимателей из Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая понесли миллиардные убытки в результате атак БПЛА.

Этими нападениями Киев хочет «оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества людей», заявила Ким.

Отвечая на обвинения украинских властей в том, что маркетплейс торгует товарами военного назначения, предпринимательница предложила сравнить ассортимент WB и других мировых площадок интернет-торговли.