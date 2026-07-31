Силы ПВО перехватили и уничтожили 371 украинский беспилотник над российскими регионами в ночь на 31 июля, сообщило Минобороны РФ. Региональные власти сообщили о пострадавших и повреждениях. В частности, атаке подвергся объект Wildberries в Волгограде.

Как следует из сводки Минобороны, беспилотники в ночь на 31 июля были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Дагестаном, Крымом, Татарстаном, а также Азовским и Черным морями.

В городе Гуково Ростовской области после ночной атаки пострадала женщина, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В результате «прилета» БПЛА там был поврежден многоквартирный дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.

В Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждения получили частные дома и здание магазина. В Ростове-на-Дону произошло возгорание лесопосадки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на регион подвергся атаке беспилотников, в результате которой был поврежден многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный дом в Красноармейском районе. Пять человек пострадали, их госпитализировали.

Остекление восьми многоквартирных домов в Тракторозаводском районе получило повреждения, сообщила администрация Волгограда. Для жителей открыли пункт временного размещения на территории школы №1.

Кроме того, в результате «попадания» БПЛА произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складских помещениях в Дзержинском районе, сообщил Бочаров.

Атаке также подвергся логистический объект компании Wildberries в Волгограде, возник пожар, сообщили в пресс-службе RWB. Предварительно, пострадавших нет, на месте работают пожарные расчеты.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что в пятницу республика подверглась массированной атаке БПЛА, которые пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты. Атаку удалось отразить, жертв и разрушений нет, говорится в сообщении.

В Зеленодольском районе Татарстана беспилотники пытались атаковать логистический центр, сообщил глава района Михаил Афанасьев. По его словам, в результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано, пострадавших нет.

В RWB сообщили, что складской комплекс Wildberries в Зеленодольске работает штатно.

Одновременно с этим в СМИ появилась информация об атаке беспилотников на склад Ozon в Зеленодольске. В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что утром 31 июля из-за угрозы БПЛА работников склада эвакуировали.

«Эвакуация прошла за считаные минуты, пострадавших нет», — сказали там, добавив, что комплекс уже возобновил работу, а также что сам объект и хранящиеся на нем товары не повреждены.

БПЛА также уничтожили в небе над Нижнекамском, сообщил мэр города Радмир Беляев. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших, технологические процессы не нарушены.

В ночь на 31 июля возгорание произошло в здании склада бытовой техники DNS во Владивостоке. На сайте компании отмечается, что его работа временно приостановлена, логистические операции перераспределены между другими складами, возможны задержки доставки заказов. По последним данным, возгорание локализовано на площади около 5 тыс. кв. м.

Причины пожара на складе DNS во Владивостоке пока не установлены, сообщил директор и совладелец компании Дмитрий Алексеев. По его словам, версия стороннего воздействия «представляется маловероятной». Как отметил Алексеев, пожарные службы «сработали четко и оперативно», распространения огня за пределы объекта удалось избежать. В то же время он признал, что пожар нанес «большой ущерб», его сумма уточняется. Пострадавших, по предварительным данным, нет.