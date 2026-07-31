Атомная электростанция «Пакш» в Венгрии будет полностью остановлена в ближайшие 24-72 часа из-за рекордного обмеления Дуная. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в экстренном обращении, сообщает Telex.

По словам Мадьяра, уровень воды у АЭС опустился до -121 см, что на 28 см ниже предыдущего рекорда 2018 года. Согласно прогнозам, падение продолжится, поэтому запуск реакторов в краткосрочной перспективе невозможен.

Глава правительства подчеркнул, что ситуация беспрецедентная, но не чрезвычайная, а все действия выполняются с максимальным соблюдением мер безопасности.

«Это означает, что не позднее понедельника из венгерской энергосистемы выпадет 2000 МВт, в то время как из-за усиливающейся жары спрос на электроэнергию со стороны населения и бюджетных учреждений продолжает расти», — сказал Мадьяр.

Остановка «Пакша», который обеспечивает около половины выработки электроэнергии в стране, сопряжена с другими проблемами. Из-за технической неисправности остановлена также Дунаментская электростанция мощностью 400 МВт. В результате, по расчетам системного оператора MAVIR, в вечерний пик с 17:00 до 22:00 ожидается рост потребления на 20% при выпадающих 2400 МВт генерации.

Для предотвращения коллапса правительство поручило MAVIR потребовать от нескольких десятков крупных промышленных потребителей — аккумуляторных заводов, цементных производств, химических предприятий и автозаводов — ограничить потребление.

Параллельно готовится законодательная база для принудительного отключения крупных потребителей в случае необходимости, добавил Мадьяр.

Премьер-министр призвал венгров сознательно ограничить энергопотребление, особенно в пиковые вечерние часы, и перенести использование энергоемких приборов, включая зарядку электромобилей и кондиционеров, на другое время. Он также сообщил о планах по снижению энергопотребления в правительственных зданиях.

В качестве крайней меры предусмотрен ротационный график отключений, который будет введен, если резервов, импорта и добровольных ограничений окажется недостаточно. Мадьяр заверил, что больницы, социальные учреждения и критически важная инфраструктура будут защищены в первую очередь.

«Мы работаем над тем, чтобы избежать более серьезных ограничений и обеспечить безопасное функционирование Венгрии в ближайшие дни», — заявил Мадьяр.

Руководитель отдела коммуникаций АЭС «Пакш» Антал Ковач пояснил Telex , что при проектировании станции учитывались рекордно низкие уровни воды за предыдущие сто лет, однако текущее обмеление превышает все расчетные сценарии. При этом он подчеркнул высокую надежность станции, которая спроектирована даже с учетом сейсмических рисков.

«Пакш» — единственная действующая атомная электростанция Венгрии, расположенная в 100 км к югу от Будапешта на берегу Дуная. Она была построена по советскому проекту и введена в эксплуатацию в 1982—1987 годах. АЭС обеспечивает более 40% выработки электроэнергии в стране и около трети общего энергопотребления Венгрии.

Мадьяр также отметил, что проблемы с водоснабжением станции возникли давно, и строительство новой насосной станции могло бы предотвратить кризис, но предыдущее правительство не реализовало этот проект, направив средства на другие цели.

Накануне Мадьяр в видеообращении заявлял, что Венгрия может импортировать 3600-3800 МВт, поэтому даже полная остановка «Пакша» не приведет к коллапсу системы. Однако, как показало развитие событий, импорт и резервы могут не покрыть одновременное выпадение генерации на двух станциях и рекордный рост потребления в условиях аномальной жары.