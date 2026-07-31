Регистрация «Яблока» на выборах в Госдуму едва ли является признаком политической оттепели: партия может получить часть голосов протестно настроенных избирателей, но до прохождения в парламент ей, вероятно, далеко. Об этом RTVI заявил политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

ЦИК 29 июля зарегистрировал федеральный список «Яблока» на выборах в Госдуму. Как следует из материалов комиссии и сообщений партии, в итоговом списке 269 кандидатов, он разделен на 70 региональных групп. Еще 135 представителей партии участвуют в кампании по одномандатным округам.

По словам Гращенкова, сам допуск «Яблока» к выборам оказался неожиданным.

«Понятно, что “Яблоко” последние годы пребывало в состоянии увядания, в 2021 году на выборах набрав 1,7%, что было одним из самых низких результатов, а потом переместилось в рейтингах ФОМ и ВЦИОМ к 1%», — сказал он.

При этом, отметил политолог, сейчас заметен рост недовольства среди части избирателей.

«Людям не нравится многое — от желания скорее перейти к мирным переговорам до цен на бензин или вообще его отсутствия, запретов и так далее, поэтому растут рейтинги коммунистов, “Новых людей” и других оппозиционных партий», — пояснил собеседник RTVI.

На этом фоне «Яблоко» может сыграть роль партии, которая оттянет часть голосов у других оппозиционных игроков, считает Гращенков.

«У коммунистов давний спойлер — “Справедливая Россия” и Партия пенсионеров. Теперь “Новые люди”, очевидно, тоже доросли до собственных спойлеров, и, судя по всему, таким спойлером станет “Яблоко” при своем рейтинге около 1%», — сказал он.

По его оценке, даже за время кампании партия вряд ли сможет подняться выше 3%.

«В Госдуму вряд ли попадут, но зато могут претендовать на госфинансирование, что является хорошим заделом для партии — не только чтобы выжить, но и чтобы получить деньги на раскрутку», — добавил эксперт.

По данным «Ведомостей», при результате от 3% партия может рассчитывать на 152 рубля за каждый полученный голос.

До регистрации федерального списка партия столкнулась с проблемами на региональном и муниципальном уровнях. По данным РБК и «Ведомостей», «яблочники» получили отказы в регистрации списков в Санкт-Петербурге, Тамбовской области и на выборах в горсовет Петрозаводска.

В Петербурге избирком сослался на нарушения в документах, связанных с полномочиями финансового уполномоченного и первым финансовым отчетом. В Петрозаводске комиссия также указала на проблемы с полномочиями лица, подписавшего документы.

Споры разгорелись и вокруг кампании партии в Карелии, где регистрация списка была оспорена по жалобе «Родины». В самом «Яблоке» происходящее называли политически мотивированным давлением.

По данным партии, за последние годы 12 ее членов стали фигурантами уголовных дел, а у 40 прошли обыски. РБК также писал, что девять членов «Яблока» получили административные протоколы по статье о демонстрации экстремистской символики, после чего лишились права участвовать в выборах 2026 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с The Washington Post заявил, что в России те, «кто нарушает закон, испытывают давление, а те, кто не нарушает, свободно высказывают свое мнение». Говоря о «Яблоке», представитель Кремля добавил: «Я бы даже не назвал это партией. Это не более чем ячейка».