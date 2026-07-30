Исход конфликта на Украине может определиться в ближайшие 100 дней (т.е. до начала ноября — RTVI), заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, республика намерена и дальше поддерживать Киев, поскольку от этого зависит ее безопасность.

Туск сделал такой прогноз на следующий день после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Люблине 29 июля. По его словам, Варшава нацелена на то, чтобы Украина «не проиграла».

«Я знаю, что сегодня, в обществе не очень принято хорошо отзываться об Украине. Но я также знаю, и это более важно, что безопасность Польши напрямую зависит от эффективных действий украинских войск, в том числе в воздухе», — сказал он на брифинге, который транслировался на YouTube-канале DRM News.

Он предположил, что если бы Киев получил от США ракеты Patriot, которые давно просит, то и Польше не пришлось бы сталкиваться с вторжением беспилотников и ракет в ее воздушное пространство. После разговора с Зеленским положение вещей «достаточно очевидно», продолжил Туск.

«В ближайшие 100 дней может решиться исход [этого конфликта]. Шансы 50/50. Многие механизмы находятся в руках президента Соединенных Штатов. Большое значение имеют и решения других людей, например, Илона Маска относительно Starlink и иных систем», — заявил глава правительства Польши.

Отметив, что он в курсе всех проблем и оценивает ситуацию реалистично, Туск продолжил, что «нравится это кому-то или нет», но он и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш будут добиваться, чтобы Украина получила «всю возможную помощь».

В начале июля глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* высказал мнение в интервью РБК-Украина, что активная фаза боевых действий может завершиться уже в этом году, но сначала эскалация будет нарастать до максимума.

По его оценке, Москва в какой-то момент будет готова к деэскалации, учитывая, что у нынешнего президента США Дональда Трампа остается «еще минимум два года» до конца второго срока. Буданов* полагает, что Кремль видит перспективу договориться именно с Трампом.

25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт, исключил этот сценарий, заявив, что «с учетом позиции Киева как таковая заморозка невозможна».

«Это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — заявил Песков, отсылая к условиям для прекращения огня и начала переговоров, которые Владимир Путин перечислил 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД.

Эти условия таковы:

полный вывод войск Украины со всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, включая те, что остаются под контролем ВСУ;

официальный отказ Киева от планов вступления в НАТО;

решение о начале диалога с Россией «самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке».

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов