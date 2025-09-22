Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что НАТО не будет терпеть полёты российских дронов в своём воздушном пространстве и оставляет за собой право ответить на подобные инциденты. По его словам, Россия «предупреждена» и не должна потом жаловаться на последствия.

«У меня к российскому правительству только одна просьба: если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы были предупреждены», — сказал он.

Поводом для заявления Сикорского стало вторжение в воздушное пространство Польши 10 сентября около 20 беспилотников, которые Варшава считает российскими. При этом, как уточнял польский премьер-министр Дональд Туск, боевого заряда на дронах не было.

Российская сторона отвергла обвинения Польши. В частности, в дипломатическом представительстве заявили об отсутствии каких-либо доказательств российского происхождения дронов, предположив, что они могли следовать со стороны Украины, а в Минобороны — об отсутствии планов по поражению целей в стране.

Несмотря на это, Североатлантический альянс решил активизировать свои силы и запустил операцию «Восточный часовой» с участием авиации и военнослужащих десяти стран для укрепления обороны восточных рубежей блока.

Между тем, Польша продолжила сообщать о нарушениях своего воздушного пространства. В частности, 19 сентября, по информации властей страны, пограничные войска зафиксировали пролет двух российских истребителей на малой высоте над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море, что было расценено как нарушение зоны безопасности объекта. Одновременно с этим Румыния и Эстония также заявили о случаях проникновения российских летательных аппаратов в их воздушное пространство.

В ответ на эти инциденты президент Чехии Петр Павел 20 сентября призвал к применению силовых мер против нарушителей, в то время как польский премьер-министр Дональд Туск занял более осторожную позицию, указав на необходимость полной уверенности в поддержке всех членов НАТО перед принятием таких решений.

Российская сторона, в лице первого заместителя постпреда при ООН Дмитрия Полянского, отвергла все обвинения, охарактеризовав их как проявление «паранойи» и указав на отсутствие каких-либо доказательств в обвинениях западных стран, которые, по его словам, целенаправленно создают образ России как врага без предоставления фактических обоснований.