Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии, утверждают источники Reuters в ЕС и НАТО. На этом фоне эстонский МИД вручил ноту и выразил протест временно поверенному в делах России.

По заявлению ведомства, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел утром 19 сентября, самолеты зафиксировали над Финским заливом. Как отмечает МИД, они пробыли над территорией страны 12 минут.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия уже четвертый раз за год «нарушает воздушные границы» страны, что «само по себе неприемлемо». Нынешний инцидент с истребителями он назвал «беспрецедентно жестоким».

«Постоянно растущее тестирование границ и агрессивность России должны быть встречены быстрым усилением политического и экономического давления», — поделился мнением глава эстонского ведомства.

Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Харт написала на своей странице в Х, что НАТО «немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты». Произошедшее она сочла «примером безответственного поведения России и способности НАТО реагировать на такие действия».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала нарушение воздушного пространства Эстонии «чрезвычайно опасной провокацией». Она подчеркнула, что это уже третье подобное вторжение в воздушное пространство ЕС, что «еще больше обостряет напряженность в регионе».

По словам Каллас, президент России Владимир Путин испытывает «решимость Запада», но Евросоюз «не должен проявлять слабость».

«Я поддерживаю тесный контакт с правительством Эстонии. Мы продолжим поддерживать наши государства-члены в укреплении их обороноспособности за счет европейских ресурсов», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Ранее о нарушении воздушного пространства российскими беспилотниками заявляла Польша. По данным местных властей, «огромное количество» иностранных дронов было зафиксировано над территорией страны в ночь на 10 сентября. Польский премьер Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский отмечали, что беспилотники не были начинены взрывчаткой.

Москва обвинения опровергла и заверила, что БПЛА следовали с территории Украины. В Минобороны России также подчеркнули, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. К тому же, дальность полета используемых дронов не превышала 700 км.

Туск 15 сентября заявил о сбитом БПЛА над правительственным кварталом. По подозрению в его запуске задержали 21-летнего выходца из Украины и 17-летнюю гражданку Беларуси. Пресс-секретарь польских спецслужб Яцек Добжиньский предположил, что молодые люди могли запустить дрон из-за беспечности, неосведомленности или желания снять фильм.