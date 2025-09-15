Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х об инциденте со сбитым дроном над правительственными зданиями в Варшаве. Он также заявил о задержании двух граждан Беларуси, однако не уточнил, какую именно роль они могли играть в этом происшествии.

Он уточнил, что беспилотник летал над правительственными зданиями на Парковой улице и президентским дворцом Бельведер в Варшаве. По словам чиновника, обстоятельства инцидента расследует полиция.

Представитель командования Службы государственной охраны (СОП) полковник Богуслав Пиурковский в комментарии для Onet подтвердил факт инцидента. Он уточнил, что подозрительный объект в воздухе заметили сотрудники, находившиеся на дежурстве в Бельведерском дворце.

Благодаря оперативным действиям сил безопасности были задержаны двое граждан Беларуси, добавил Пиурковский. По его словам, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, включая цели нарушения воздушного пространства и личностей подозреваемых.

Польский министр финансов Катажина Пелчиньска-Наленч в комментарии для телеканала TVN24 заявила о возможности повторения подобных инцидентов. По её словам, произошедшее является частью серии нарушений воздушного пространства страны.

Дополняется.