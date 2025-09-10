Власти Польши заявили о вторжении «огромного количества» российских беспилотников в воздушное пространство страны, назвав это «масштабной провокацией». Часть из них представляли «прямую угрозу» и были сбиты, написал премьер Дональд Туск в соцсети X. В России обвинения отвергают. Минобороны комментариев не давало.

«Масштабная провокация»: заявления Туска

В связи со случившимся было созвано экстренное заседание польского правительства.

«Ситуация серьезная. Сегодня никто не может сомневаться в том, что мы должны готовиться к различным сценариям», — заявил Туск, которого цитирует TVP info.

Он отметил, что это первый подобный инцидент с участием российских беспилотников над территорией страны НАТО. По его словам, все союзники относятся к случившемуся «крайне серьезно».

«Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией. В то же время мы консультируемся с нашими союзниками, и я нахожусь в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО, чтобы мы могли реагировать на этот тип угроз так же эффективно, как мы это сделали сегодня», — продолжил премьер.

«Акт агрессии»: заявления польского командования

Оперативное командование армии Польши ранним утром 10 сентября сообщило в X о «неоднократном нарушении» воздушного пространства российскими дронами в ходе ударов по объектам в соседней Украине.

«Ведется операция по выявлению и нейтрализации целей. По указанию оперативного командующего Вооруженными Силами применено оружие, проводятся работы по обнаружению сбитых целей», — говорилось в сообщении.

Командование назвало «наиболее уязвимыми районами» Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства. Оно предупредило, что «военная операция» по поиску и ликвидации беспилотников продолжается, и призвало жителей оставаться дома.

В отдельном сообщении оперативное командование охарактеризовало произошедшее как «беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши».

«Это акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности наших граждан», — говорилось в нем, при этом уточнялось, что речь идет о «десятках объектов», которые отслеживались с помощью радаров польскими и союзными силами.

Найденные фрагменты дронов

Примерно через четыре часа польские военные объявили о завершении совместных с союзниками воздушных операций по пресечению нарушений воздушного пространства страны. Активированные ранее наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы, отчиталось командование.

Оно поблагодарило ВВС Нидерландов, отметив, что их истребители F-35 помогали «обеспечивать безопасность в польском небе».

«Продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Ради безопасности наших граждан мы настоятельно рекомендуем всем, кто заметит неизвестный предмет или его остатки, не приближаться к нему, не трогать и не перемещать его. Такие предметы могут представлять угрозу и содержать опасные материалы», — сказано в релизе.

Фрагменты сбитых беспилотников ищут и проверяют патрули саперов. Обломки одного сбитого дрона обнаружили в населенном пункте Чоснувка Люблинского воеводства в 30 км от границы с Беларусью. По сообщениям местной полиции и пожарных, дрон упал на некотором расстоянии от жилых домов, поэтому повреждений и угрозы жителям не было, пишет Onet Lublin.

В том же воеводстве в населенном пункте Вырыки-Воля обломки беспилотника разрушили крышу жилого дома, попав в помещение, а также повредили припаркованный автомобиль. Пострадавших не было, сообщает Polsat News со ссылкой на полицию.

Реакции Украины и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что на утро среды «известно о восьми дронах», вторгшихся на территорию Польши. Он назвал это «направленным ударом» со стороны России и напомнил, что его страна давно предлагает европейским партнерам «создать общую систему противовоздушной защиты».

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас расценила нарушение воздушного пространства Польши как «преднамеренное».

«Вчера вечером в Польше мы стали свидетелями самого серьезного нарушения воздушного пространства Европы со стороны России с начала войны, и есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение», — говорится в ее посте в X.

Каллас добавила, что находится на связи с генсеком НАТО Марком Рютте и главой МИД Польши Радеком Сикорским.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс написал, что «Россия снова испытывает на прочность пограничные государства, ЕС и НАТО».

«Необходимо срочно создать “стену беспилотников” вдоль всего восточного фланга ЕС. Это сейчас важнейший флагманский проект», — заявил он.

Реакция России

На фоне сообщений о сбитых дронах МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Тот ранее сообщил РИА Новости, что Москва отвергает обвинения.

«Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено», — приводит его слова агентство.

Он отметил, что в аналогичных инцидентах ранее поляки не подтверждали свои слова конкретными фактами, а единственная идентифицированная ракета оказалась украинской.

Также дипломат обратил внимание, что во всех якобы связанных с Москвой шпионских скандалах в Польше в итоге фигурируют в основном украинцы.

«Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей, но, к сожалению, рассчитывать на то, что польские власти в их антироссийском угаре нас услышат, тоже не приходится», — заключил Ордаш.

Инцидент с дронами играет на руку Украине, которая заинтересована в более активном участии Польши в противодействии России, считает доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Артем Барынкин.

В разговоре с «Лентой.ру» эксперт указал, что происшествие стало для Киева стратегически удобным поводом. Помимо этого, оно создает благоприятные условия для тех сил в Польше, которые, лоббируя увеличение поставок вооружений Украине, параллельно преследуют цель стимулировать рост национального оборонно-промышленного сектора.