В Москве и Подмосковье в начале июня ожидается теплая погода с дождями в отдельные дни и порывистым ветром. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Неплохая, хорошая погода — летняя, умеренно теплая, холодной ее назвать нельзя. В четверг и в пятницу местами по области пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах могут прогреметь и грозы», — сказал он.

В четверг, 4 июня, ветер в столице будет северо-западным и северным со скоростью 5—10 м/с, в пятницу станет северо-восточным и восточным с той же скоростью, а в выходные он «стихнет до слабого, будет переменных направлений».

«В ночные часы без существенных осадков. Местами по области в ночь на пятницу и субботу возможен кратковременный дождь при температуре 9—14 градусов», — уточнил Ильин.

Атмосферное давление, по его словам, до выходных существенно не изменится — в пределах 749—751 мм ртутного столба. Эксперт также рассказал, что в начале следующей недели потеплеет на 1—2 градуса.

«В начале следующей рабочей недели максимальная температура составит плюс 22—27 градусов. Небольшие дожди при развитии конвективных кучево-дождевых облаков. Ночной минимум поднимется до 14—19 градусов», — отметил Ильин.

В понедельник ветер будет слабым и переменных направлений, во вторник — 2—5 м/с, отметил синоптик. «Атмосферное давление начнет падать — во вторник оно понизится до 745 мм ртутного столба. Вот такие погодные условия до конца первой декады», — заключил собеседник RTVI.

Схожий прогноз в своем телеграм-канале опубликовал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, на погоду в столичном регионе влияет северная периферия барического максимума. В ближайшие дни ожидается облачность с прояснениями, без существенных осадков, а температура слегка превысит дневную климатическую норму — в Москве плюс 21—23 градуса, по области — 19—24.

Ветер будет западным, 3—8 м/с, атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба — около нормы. По словам Леуса, во второй половине четверга местами пройдут кратковременные дожди и, возможно, будет гроза: ночью плюс 11—13 градусов, днем — плюс 22—24.