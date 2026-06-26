Минюст России обновил реестр иноагентов, добавив три организации — проект «Эхо»*, медиагруппу «Автономное действие»* и общественное движение «Крымская солидарность»*, а также одно физическое лицо — социолога Елену Коневу*. Об этом ведомство сообщило на своем сайте 26 июня.

Живущая за пределами РФ Конева*, как утверждается, распространяла недостоверную информацию о политике и решениях российских властей, выступала против военной операции на Украине и тиражировала материалы иноагентов. Также Минюст обвиняет ее в выступлениях на площадках иноагентов и иностранных СМИ.

«Эхо»* и «Автономное действие»* тоже попали в реестр по обвинению в распространении недостоверных сведений о политике органов власти РФ, выступлениях против СВО, репостах материалов организаций и СМИ, признанных иноагентами или нежелательными в России.

«Эхо»* — проект, созданный бывшими журналистами одной из старейших и самых известных радиостанций России «Эхо Москвы». Вещание длилось с 1990 по март 2022 года, когда по требованию Генпрокуратуры ее отключили. Совет директоров вскоре принял решение о ликвидации радиостанции и одноименного сайта. «Автономное действие»* — одно из старейших и крупнейших анархистских объединений в России. Его учредительный съезд прошел в Нижнем Новгороде в 2002 году, но до этого движение развивалось в проекте. Его активисты среди прочего занимаются издательской деятельностью.

«Крымская солидарность»*, по мнению Минюста, помимо распространения материалов иноагентов и недостоверной информации о решениях властей РФ, взаимодействовала с участниками международных террористических организаций и государственными органами Украины.

Одновременно ведомство сообщило об удалении из списка иноагентов ООО «Иновещание» в связи с его ликвидацией.

Всего в реестре теперь 1223 имени и названия организаций. В прошлую пятницу, 19 июня, в него добавили художницу Екатерину Кузнецову*, журналиста Петра Рузавина*, общественного деятеля Ксению Фадееву* и проект «Сфера»*.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов