Минюст России 19 июня 2026 года внес в реестр иноагентов трех физлиц и один медиапроект. Одновременно из реестра в связи с утратой признаков иностранного агента исключен журналист Инал Хашиг.

В список иноагентов попали: художница Екатерина Кузнецова*, журналист Петр Рузавин*, общественный деятель Ксения Фадеева* и проект «Сфера»*.

Кузнецова*, по данным ведомства, участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также в распространении материалов организаций из перечня нежелательных. Минюст также указывает, что она распространяла недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, и проводимой ими политике, а также выступала против СВО. По информации министерства, она проживает за пределами России.

Рузавин*, согласно материалам ведомства, распространял «недостоверную информацию» о действиях российских властей, выступал против СВО и призывал к поддержке ВСУ. Кроме того, как отмечает Минюст, он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также организации из перечня нежелательных.

Фадеева*, как следует из сообщения министерства, участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также организаций из перечня нежелательных, распространяла недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, и проводимой ими политике и выступала против СВО. Проживает за рубежом.

Проект «Сфера»* включен в реестр за распространение недостоверной информации о решениях, принимаемых органами публичной власти России, и проводимой ими политике, участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций из перечня нежелательных, а также за пропаганду ЛГБТ-отношений**. Минюст отдельно указывает, что проект взаимодействует с иностранными агентами, а его руководство находится за пределами России.

* признаны Минюстом РФ иноагентами

** решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России