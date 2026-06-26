Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил прописать в законах России принцип совместной опеки, при которой ребенок после развода родителей проводит равное время с матерью и отцом. Об этом он сообщил Life.ru на полях международного конгресса «Миру нужен отец».

По его словам, «сейчас у нас в некотором смысле ад происходит», потому что половина детей растут без родных отцов, а около трети — воспитываются матерями-одиночками.

«Это не потому, что проблема в женщинах или в мужчинах и уж тем более в детях. Это потому, что наша законодательная система устроена так, что она провоцирует конфликт во время развода — люди дерутся за амбиции, за имущество, за деньги, а страдает ребенок», — сказал парламентарий.

Он отметил, что «почти все разводятся» — по его данным, 80% браков в России заканчиваются именно так. При этом конфликтные разводы — это массовое явление, продолжил Кузнецов.

Как он считает, следует ввести альтернативный принцип вместо нынешнего — когда суд закрепляет проживание ребенка с одним из родителей и рассчитывает, что дальше бывшие супруги договорятся сами о том, как каждый из них будет участвовать в воспитании и сколько времени будет этому уделять.

Как рассуждает Кузнецов, если убрать саму возможность экс-супругам соревноваться в суде по сценарию «победитель получает всё», а сразу прописать опеку «50 на 50», то они договорятся.

«То есть вот это можно сделать законодательно — перестать искушать родителей на войну, а наоборот, создать систему, которая принуждает их к миру ради интересов их ребенка», — пояснил депутат.

Он рассказал, что уже внес инициативу о поправке в семейное законодательство. На этой неделе ее обсуждали в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Кузнецов добавил, что такая модель может снизить расходы государства благодаря снижению числа затяжных судебных споров. Сэкономленные деньги можно будет направить «на более важные вещи», заключил он.

Конгресс, посвященный защите традиционных ценностей и укреплению института семьи, проходит в Москве 26—27 июня. В нем участвуют парламентарии из России, США, Румынии, Киргизии, Индии, Пакистана, Центральноафриканской Республики и Бразилии, а также общественные деятели и священнослужители.