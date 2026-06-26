Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову с просьбой дать официальные разъяснения, будут ли считаться доходами переводы между гражданами через Систему быстрых платежей (СБП), передает корреспондент RTVI.

В публичном пространстве распространяется информация, согласно которой внедрение обязательного реквизита ИНН с 1 июля повлечет за собой автоматическое признание любых денежных поступлений на счета физических лиц в качестве налогооблагаемого дохода, что порождает высокий уровень социальной напряженности, говорится в письме, имеющемся в распоряжении RTVI.

«Ко мне обращаются граждане, которые не понимают, что изменится с 1 июля. Люди переводят деньги родителям, детям, супругам, братьям и сестрам — помогают семье, оплачивают бытовые расходы, лекарства, учебу, коммунальные платежи. И сейчас у них возникает тревога: не посчитает ли налоговая такие переводы доходом? На этот вопрос должен быть официальный и понятный ответ ФНС», — заявил RTVI Гусев.

Гусев просит главу ФНС дать официальную позицию относительно того, «будут ли признаваться в целях применения главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации в качестве дохода суммы денежных средств, переведенные через СБП между физическими лицами, являющимися членами семьи и (или) близкими родственниками, в случае отсутствия встречного предоставления и экономической выгоды».

Также депутата интересует, «влечет ли сам по себе факт фиксации идентификационного номера налогоплательщика плательщика и получателя в распоряжении о переводе формирование правовых оснований для направления налоговым органом требования о представлении пояснений или проведения мероприятий налогового контроля в отношении указанных операций», следует из документа.

«Само по себе технологическое изменение в платежной системе не должно превращаться для людей в новый повод для страха. Если человек перевел деньги матери, ребенку или супругу, это не предпринимательская деятельность и не скрытый доход. Важно, чтобы граждане понимали: семейная помощь не должна становиться объектом фискального давления», — заявил Гусев.

Официальная позиция ФНС позволит снизить социальную напряжённость и исключить спекуляции вокруг темы переводов через СБП, подчеркнул он.

«Нужны простые разъяснения: что считается доходом, а что является обычной семейной помощью. Чем раньше ФНС даст понятную позицию, тем меньше будет слухов, тревоги и недоверия», — сказал депутат.