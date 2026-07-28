Следственный комитет России разработал законопроект, который предусматривает ужесточение наказания, если при совершении преступлений использовались информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, VPN и прокси-серверы. Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

«Учитывая, что в настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого, дополнение УК РФ таким отягчающим наказание признаком представляется обоснованным и верным решением», — сказал глава СКР.

Он отметил, что в законодательстве уже регламентировано использование программных средств, включая VPN-сервисы и прокси-серверы, для доступа к заблокированным сайтам, если они используются для нарушения российского законодательства.

При этом, добавил Бастрыкин, сейчас не предусмотрена общая юридическая норма, рассматривающая использование ИКТ преступниками как отягчающее обстоятельство и предполагающая эффективные превентивные меры.

Предлагаемый СК законопроект даст возможность правоохранительным органам охватить всю незаконную активность без исключений, указал глава ведомства.

По мнению Бастрыкина, дополнять отдельные уголовные статьи необходимыми квалифицирующими признаками недостаточно. Это потребует чрезмерно детализированных формулировок, которые могут быстро утратить актуальность из-за скорости развития технологий.

Бастрыкин уточнил, что подготовленный СК законопроект подразумевает не механическое ужесточение за любое формальное использование ИКТ, а системный и дифференцированный подход, учитывающий роль ИКТ и масштаб причиненного вреда.

Речь идет, например, о кибермошенничестве, незаконном обороте данных, посягательстве на критическую информационную инфраструктуру, пояснил глава Следственного комитета.