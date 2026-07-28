Спустя полтора года после смены власти в Сирии жизнь большинства населения остается тяжелой в экономическом плане. Цены на жилье и коммунальные услуги высокие, часть предприятий закрылась, люди живут за счет помощи родственников из-за границы. Об этом сами сирийцы рассказали съемочной группе RTVI, которая съездила в республику. Специальный репортаж Кати Казанчук «Сирия после Асада» выйдет 31 июля.

Большинству сирийцев сегодня очень трудно, рассказал RTVI безработный Юсуф Аднан Суэйдан из города Дераа.

«Те, кто живет более-менее нормально, как правило, получают помощь от родственников, уехавших в Германию, Турцию, Иорданию и другие страны. У меня таких родственников нет, никто мне не помогает. Поэтому могу сказать честно: примерно 90% людей живут очень тяжело», — пояснил Юсуф.

Адван Бакри проживает в лагере для беженцев в Идлибе. Он говорит, что не может вернуться в свой родной город, поскольку там все дома разрушены войной.

«После 14 лет войны последнее, чего я хочу, — это находиться в лагере для беженцев. Но я предпочитаю жить в этом лагере, в подземелье, в убежище, и вот почему: жизнь стала очень тяжелая, очень дорогая. Самая низкая арендная плата здесь, в Идлибе, — $250», — сказал Адван Бакри.

Владелец кафе в Дамаске Самир рассказал, что средняя зарплата обычного работника составляет $150-200 в месяц. «Если снимать жилье, то для жизни нужно примерно $400-600 в месяц. Где-то в плане экономики есть небольшие улучшения после смены власти, но многие люди, наоборот, потеряли доход», — говорит Самир.

По его словам, некоторые сирийцы остались без работы, поскольку рынок заполнили импортные товары, и многие местные предприятия остановились.

До падения президента Башара Асада электричества в стране практически не было, продолжает Самир. Теперь электричество появилось, но вместе с ним пришли и счета.

«Проблема в том, что доходы людей этим счетам не соответствуют. Мне как владельцу кафе приходит счет примерно на миллион сирийских фунтов за два месяца, а за этот же период я зарабатываю всего 2-3 миллиона. Для многих такие расходы стали серьезной нагрузкой», — рассуждает Самир.

Инженер Мохаммед (имя изменено), который много лет живет в США, но приезжает на родину, считает, что сегодня вся Сирия переживает тяжелый кризис.

«Огромная часть населения Сирии просто не может позволить себе нормально питаться», — заявил Мохаммед.

31 июля смотрите специальный репортаж Кати Казанчук «Сирия после Асада» в эфире RTVI, а также на YouTube, в VK и «Одноклассниках».