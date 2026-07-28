Третье за год наращивание штатной численности Вооруженных сил РФ по указу президента Владимира Путина связано не с набором резерва для СВО, а с воссозданием военно-строительных подразделений — аналогов советских стройбатов. На это в разговоре с KP.RU указал военный обозреватель издания, член Общественного совета при Минобороны России Виктор Баранец.

Стройбаты были расформированы в 2006 году, когда министром обороны был Сергей Иванов. Он тогда объявил, что военно-строительные части будут переданы Спецстрою — федеральному агентству в ведении Минобороны. В связи с этим в составе самого военного ведомства стройбатов не осталось.

В 2016 году Путин упразднил Спецстрой. Его ликвидация завершилась к осени 2017 года, после чего все его функции и подразделения вошли в структуру Военно-строительного комплекса ВС РФ.

Сейчас военно-строительные формирования (ВСФ) работают в составе Военно-строительной компании (ВСК), созданной при Минобороны в 2019 году.

Как пояснил Баранец, ВСФ занимаются «наиболее сложным строительством стратегических объектов в отдаленных местностях, в том числе в Арктике». По его словам, они представляют собой, по сути, частные гражданские или полувоенные структуры, выступающие подрядчиками Минобороны.

«Не исключено, что эти 25 тыс. служивых вольются в состав ВСК и будут заниматься не только строительством новых военных объектов, но и восстановлением разрушенных противником за время СВО, в том числе и гражданских. В том числе и на так называемых новых территориях», — пишет военный обозреватель.

В указе Путина от 27 июля прописано, что увеличение связано «с созданием в ВС РФ военно-строительных подразделений». Согласно документу, который вступает в силу 1 августа, штатная численность военнослужащих в армии вырастет на 25 тыс. человек — до 1 535 000.

Также глава государства впервые с 2017 года увеличил численность гражданских служащих в составе ВС РФ, которая до сих пор оставалась на уровне 889 130 человек. После 1 августа она должна вырасти на 2 тыс. человек — до 891 130.

Военно-строительный комплекс ВС РФ сейчас реформируется по поручению министра обороны Андрея Белоусова, который в декабре 2024 года назвал это «переходом к новой модели» с «четким разделением полномочий и ответственности». В декабре 2025 года глава Минобороны сообщил о завершении первого этапа этого перехода.

На 2026 год была поставлена задача разработать нормативно-правовую базу для создания военно-строительных частей.