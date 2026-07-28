Российские сети АЗС начали отменять или смягчать ограничения на продажу бензина. О полной отмене лимитов на отпуск топлива 28 июля сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в свою очередь, возбудила дела против частных заправок в нескольких регионах из-за необоснованного повышения цен на топливо.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно свободно купить бензин на заправках «Лукойла», в столице также снят лимит на АЗС Teboil. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на горячие линии компаний.

На многих московских АЗС «Газпром нефти» все еще отпускают не более 30 л бензина и дизеля. При этом на горячей линии компании газете сообщили, что на некоторых заправках ограничение распространяется только на оплату через мобильное приложение. При оплате на кассе каждая АЗС решает вопрос в зависимости от ситуации.

Лимиты на АЗС «Газпрома» отменены в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на федеральной трассе М-4 «Дон».

Во Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской и Тульской областях сохраняется лимит от 30 до 50 л на бензин АИ-92 и АИ-95, на дизель — от 60 до 100 л.

На АЗС «Нефтьмагистраль» в Москве действует лимит 50 л на покупку АИ-100, в том числе в канистры.

На заправках «Лукойла», «Татнефти», «Роснефти» и «Газпрома» не отпускают топливо в канистры.

Заправки «Роснефть» и «Башнефть» увеличили лимиты отпуска топлива с 30 л до 50 л на автомобиль. В «Татнефти» сообщили, что на бензин действует ограничение 30 л, на дизель — 60 л в городах и до 200 л на трассах.

Нарушения на частных заправках

ФАС возбудила дела по признакам необоснованного повышения цен на топливо в отношении нескольких компаний в Нижегородской и Новосибирской областях, Пермском крае и Республике Коми.

Речь идет о неназванном нижегородском предпринимателе, который продавал бензин АИ-92 и АИ-95 по завышенным ценам на АЗС под брендами ESCO и «Газпромнефть» (по франшизе).

В Пермской области завышение цен на топливо было зафиксировано на АЗС сети «Ликом», которая занимает доминирующее положение в некоторых округах региона.

В Коми дела возбуждены в отношении ООО «Движение-Коми» и «Компания 2000», чьи заправки установили монопольно высокие цены на бензин.

В Новосибирской области ФАС обнаружила признаки картеля на оптовом рынке топлива. Участникам сговора бензин АИ-92 и АИ-95 продавали дешевле, чем другим покупателям. Дела возбуждены в отношении «ГК Альянс» и «Стрежтранссервис».

В Курской, Оренбургской, Пензенской и Херсонской областях несколько компаний получили предупреждения из-за необоснованного завышения цен на топливо. В их числе ООО «Сенд», владельцы заправок «РусГаз Премиум», ExOil и «Заправь Сам».

24 июля министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил, что в регионах стабилизируется ситуация с топливом, число работающих заправок растет, а очереди сокращаются. Президент России Владимир Путин называл трудности на топливном рынке временными и не способными повлиять на общую экономическую динамику.