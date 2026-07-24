В некоторых регионах России наблюдается стабилизация ситуации с обеспечением моторным топливом, фиксируется увеличение числа работающих заправок и сокращение очередей. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев 24 июля. Его слова приводит «Интерфакс».

Как отметил Цивилев, положительную динамику демонстрируют Краснодарский и Забайкальский края, Калининградская и Иркутская области, а также Татарстан. По его словам, также нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях.

«Это стало возможным благодаря мерам, принятым правительством Российской Федерации, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, и решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей», — сказал Цивилев.

Минэнерго совместно с регионами продолжает реализовывать меры по насыщению внутреннего рынка топливом, исходя из потребностей каждого субъекта, добавил глава ведомства. Отдельное внимание уделяется бесперебойному снабжению госслужб, включая МЧС и медиков, а также аграриев.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка благодаря мерам властей. По его словам, многие субъекты уже снимают ограничения. Так, 24 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о снятии запрета на продажу бензина в канистры, который действовал в регионе с конца июня. Он уточнил, что в емкость пока будут отпускать не более 20 л топлива.

Президент России Владимир Путин называл трудности на топливном рынке временными и не способными повлиять на общую экономическую динамику. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что ситуация с топливом во многих регионах «становится легче».

В апреле правительство РФ ввело эмбарго на экспорт бензина, с июля — на экспорт дизельного топлива. По данным источников «Интерфакса», власти намерены продлить запрет на экспорт бензина еще на полгода, а запрет на экспорт дизтоплива для производителей — на один месяц. С июня также действует запрет на вывоз авиакеросина.

Власти также отчитывались о других мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке. В частности, была увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты и направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива. В приоритетном порядке были утверждены сезонные графики поставок топлива для сельхозпроизводителей.