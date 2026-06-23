В России рассматривают вариант полного запрета на экспорт дизельного топлива — как ранее запретили вывозить бензин и авиакеросин. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством, передает «Интерфакс».

Ситуацию с топливом на внутреннем рынке Новак охарактеризовал как «непростую, но контролируемую». Он доложил, что правительство принимает необходимые меры по закрытию потребностей.

В частности, всем нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) велели максимально нарастить мощности и сократить сроки ремонтов, а плановые ремонты пока отложить. Минэнерго жестко контролирует графики и постоянно «оптимизирует сроки», добавил вице-премьер.

По его словам, разработан комплекс мер, чтобы обеспечить дополнительные поставки топлива, особенно в отдельные регионы.

«Особое внимание <…> уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. <…> Уделяем внимание особо и Дальнему Востоку, и Калининграду, безусловно», — сообщил Новак главе государства.

Кроме того, фактически в ежедневном режиме проводятся оперативные совещания с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти, сказал он.

Сейчас экспортировать дизтопливо могут только сами производители (НПЗ). Перекупщикам и трейдерам это делать запрещено как минимум до 31 июля, согласно постановлению правительства от 31 января.

С апреля всем участникам рынка запрещено продавать бензин, а с июня — авиакеросин.

Последние несколько недель в разных регионах России вводятся ограничения и лимиты на продажи топлива на АЗС. Так, например, сегодня о принятых в этом отношении мерах объявил глава Саратовской области. В Крыму два дня назад полностью прекращали продажу топлива на фоне атак БПЛА. Антимонопольная служба начала проверки в связи с сообщениями о резком повышении цен на бензин в некоторых сетях автозаправочных станций.