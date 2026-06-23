Россия на фоне ударов по НПЗ в ходе вооруженного конфликта столкнулась с дефицитом топлива. Летом 2026 года во многих регионах ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 — залить в бак больше установленного лимита не получится. В одних случаях ограничения установили частные АЗС, в других — сетевики, а третьих — региональные власти. Подробнее о том, где и какие действуют ограничения, — в материале RTVI.

Ограничения на уровне властей

Дефицит топлива наблюдается во многих российских регионах. Водители не могут заправиться, при этом власти признают проблему. Но в некоторых областях администрация пошла на жесткие меры — ограничение продажи бензина на региональном уровне.

Самый жесткий лимит ввели в Крыму — 21 июня власти полуострова объявили о том, что из-за атак беспилотников и логистических сложностей в регионе приостанавливается свободная продажа топлива, даже введенные ранее талоны на бензин не будут действовать. Горючее оставили лишь для государственных и экстренных служб.

В Севастополе также ввели полный запрет на продажу бензина обычным гражданам, но ограничения действовали лишь 22 и 23 июня. На Донбассе отпуск топлива ограничен 20 и 30 литрами (в ЛНР и ДНР соответственно). 23 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе введены временные ограничения «на отпуск топлива в одни руки».

В Саратовской области лимит в 30 литров на одну машину действует с 23 по 30 июня, в Омской области — 40 литров, причем только в бак (наливать в канистры запрещено), а в Санкт-Петербурге и Пензенской области установили ограничения в 100 литров горючего.

23 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что поручил региональному минпромторгу провести переговоры с владельцами сетей АЗС для того, чтобы в течение дня выработать единые ограничения на отпуск топлива.

Также министр информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков рассказал, что правительство региона рассмотрит вопрос о введении лимита. Один из вариантов предполагает, что заправиться можно будет только 30—40 литрами.

Проблемы на АЗС

В некоторых российских регионах до регулирования на уровне властей пока не дошло, однако сетевые АЗС зачастую принимают решения о лимитах. Например, в Вологодской, Волгоградской и Воронежской областях на «Лукойле» можно залить лишь 30 литров, в Тюменской области эта же сеть АЗС установила ограничения в 100 литров, а в Республике Коми компания запретила заливать бензин в канистры — можно только в бак. Также 23 июня в Тюменской области были введены ограничения на заправках «Газпромнефти» — 40 литров на машину.

Также в канистры нельзя заливать, например, в Адыгее, Амурской и Магаданской областях.

В Дагестане действует лимит в 20 литров, но его установили не власти, а сами АЗС. В Северной Осетии региональное правительство решило сформировать неприкосновенный запас топлива, а в Нижегородской области власти признали проблемы с бензинов на АЗС в 11 муниципальных образованиях. В Калужской области пока жестких ограничений нет, однако из-за ажиотажа местные жители просят губернатора Владислава Шапшу ввести лимиты.

Проблемы с наличием топлива наблюдаются во многих регионах России, из-за чего частные АЗС и сетевики идут на введение ограничений. О таких случаях говорят жители Архангельской, Брянской, Челябинской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Свердловской, Томской, Тверской, Ульяновской, Владимирской и Ярославской областей.

Также лимиты на некоторых АЗС есть в Башкирии, Бурятии, Чувашии, Карелии, ХМАО, Республике Коми, Хабаровском, Краснодарском и Красноярском крае, Мордовии, Республике Марий Эл, Москве и Подмосковье, Пермском и Приморском крае, Ненецком автономном округе, Ставрополье, Татарстане, Удмуртии и Забайкалье.