На Крымском полуострове на фоне атак БПЛА и логистических сложностей возникли проблемы с энергоснабжением, а также обострилась ситуация с поставками бензина. В воскресенье, 21 июня, в Крыму приостановили свободную продажу топлива, а в Севастополе ввели отключения электроэнергии. Подробности — в материале RTVI.



Отключения света

Власти Севастополя ввели временные поэтапные отключения электрических сетей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии», — написал он в телеграм-канале.

Подробный график будет публиковаться в аккаунте «Севастопольэнерго».

В «Крымэнерго» сообщили, что электроснабжение отсутствует в нескольких районах Крыма.

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Позже Развожаев сообщил о ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя. По его словам, специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям города, по состоянию на 11:30 в большинстве районов свет уже есть.

Свободная продажа топлива прекращена

В Крыму также сохраняются перебои с поставками топлива. С воскресенья на крымских АЗС приостановили его свободную продажу, а также отпуск по талонам, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», — написал он.

Аксенов уточнил, что топливо будут отпускать только государственным службам, которые «обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым».

Развожаев утром 21 июня сообщил, что поставки топлива в Севастополь задерживаются, в связи с чем власти «вынуждены» отменить его отпуск по QR-кодам на АЗС «ТЭС». Заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб, добавил губернатор.

О дальнейших решениях касательно ситуации с топливом власти Крыма и Севастополя сообщат дополнительно.

Атаки беспилотников

С вечера субботы в Крыму была объявлена беспилотная опасность, атаке БПЛА подвергся Керченский полуостров. В результате четыре человека погибли, 28 получили ранения, сообщил Аксенов. В Минздраве РФ уточнили, что в больницы Крыма доставили 14 пострадавших, в том числе двух детей в тяжелом состоянии, еще шестеро пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь, передает ТАСС.

Кроме того, в воскресенье БПЛА атаковали паром «Панагия» на Керченской паромной переправе, сообщил оперштаб Краснодарского края. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

После атаки оперштаб объявил, что паромные перевозки через Керченскую переправу временно прекращены. В связи с тем, что большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям предложено выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Атаке БПЛА также подвергся нефтяной терминал в краснодарском поселке Чушка, там произошло возгорание.

С 0:44 мск 21 июня было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, его возобновили только к утру. Мост был перекрыт более девяти часов.

По состоянию на 11:00 мск в очереди на ручной досмотр на Крымском мосту находятся 650 транспортных средств: 400 со стороны Тамани и еще 250 — со стороны Керчи. Время ожидания на въезд на полуостров составляет около двух часов, на выезд с его территории — около часа.

Из-за ограничений на Крымском мосту также задерживаются 11 поездов в сообщении с Крымом, сообщил «Гранд Сервис Экспресс».

Утром в воскресенье в Севастополе было сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент, сообщил Развожаев. Предварительно, никто не пострадал. Один беспилотник с полным боезарядом упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя, пиротехники МЧС обезвредили боевую часть дрона. Пострадавших нет, жителей дома временно эвакуировали.