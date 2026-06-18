В мае 2026 года в Крыму и Севастополе начался топливный кризис, бензин стали продавать по талонам. Позже свободная продажа частично возобновилась, но с ограничениями. Съемочная группа RTVI отправилась на полуостров и пообщалась с местными жителями о том, как они переживают происходящее. Смотрите специальный репортаж Алексея Казанникова «Ноль над уровнем моря».

После введения ограничений крымские автомобилисты массово поехали заправляться в Краснодарский край. Корреспондент RTVI поговорил с ними на одной из заправок в Тамани.

«Там нет вообще топлива. Вообще, от слова «совсем» нет. По всему Крыму. Судак, Ялта, Алушта — там абсолютно нет», — описывала одна из автомобилисток ситуацию на полуострове.

3 июня губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объявил, что свободная продажа бензина в городе возобновляется на некоторых АЗС, но приобрести можно не более 20 литров в одни руки. Перед заправками образовались километровые очереди.

«Стоим с 09:30 в очереди с двумя детьми, — рассказала RTVI одна из автомобилисток. — Нервничаем, конечно, потому что есть кто понаглее, пытается пролезть без очереди. Ну, в целом что делать… Два дня никуда не ездили, но нужно все равно куда-то выдвигаться: то к врачу, то по каким-то делам…».

Особой проблемой дефицит бензина стал для крымских таксистов.

«Я таксую. Мне эти 20 литров — чуть больше [чем] на полдня работы. Вчера поработал три часа с утра — бензин закончился», — рассказал RTVI один из водителей.

Еще один таксист подтвердил, что топливный кризис сильно бьет по кошельку.

«Бензин-то еще стоит дорого, заявки не поднимают по стоимости, по цене, то есть выгоды в принципе-то никакой: бензин откатал, на этот же бензин заработал, опять приехал… 500-600 рублей у тебя будет в кармане — и всё», — пояснил он.

1 июня в Крыму официально стартовал туристический сезон.

«Мы — туристы! Мы на позитиве!» — заявила RTVI женщина, приехавшая отдохнуть из ХМАО.

«Нас эта ситуация, конечно, не радует, но и не озаботила сильно, честное слово. Чаще двигаемся на такси, потому что такси на метане, на пропане… Ну, что нам теперь, отпуск, что ли, заканчивать?» — рассуждает туристка.

Одна из жительниц Севастополя сказала, что «ничего не поменялось».

«Надо куда-то поехать — пойду пешком. Есть бензин, не хочу пешком — поеду на машине, израсходую последний бензин. Закончится бензин, не заправлю — ну, буду ходить пешком», — рассказала собеседница RTVI.

Она добавила, что «важно понимать, что происходит в мире».

«Все же знают, почему нет бензина: мы живем в момент, когда идет война. Поэтому нет смысла фантазировать о том, что может как-то быть всё иначе и нас это не затронет. В принципе, все четыре года все жили, и в целом было хорошо», — заключила крымчанка.