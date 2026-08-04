Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в специальном интервью RTVI, что в случае возвращения во власть ограничит срок, в течение которого человек может возглавлять правительство.

«Я введу ограничение срока пребывания у власти для израильских лидеров — восемь лет. Мы не можем допустить того, что происходит сегодня с господином Нетаньяху», — заявил Беннет.

Он также пообещал создать госкомиссию по расследованию нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

«В течение пяти минут после формирования правительства — буквально в течение пяти минут — мы создадим государственную комиссию по расследованию катастрофы 7 октября. Это нужно было сделать еще два с половиной года назад. Мы это сделаем», — заверил Беннет.

По его словам, «Нетаньяху на протяжении пятнадцати лет — не намеренно, но фактически — позволял ХАМАС превратиться в огромного монстра».

В Израиле премьер-министр определяется по итогам выборов в парламент (Кнессет). Срок полномочий каждого созыва парламента — четыре года, однако не существует ограничения на количество сроков полномочий премьер-министров. Нынешний премьер Биньямин Нетаньяху возглавлял правительство в 1996-1999 годах и в 2009-2021 годах. Затем в декабре 2022 года он снова стал премьер-министром.