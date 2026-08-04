Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в специальном интервью RTVI пообещал в случае возвращения во власть отправить ультраортодоксальных иудеев (харедим) охранять границу с Иорданией и Египтом.

«Мы создадим специальные ешивы (религиозные учебные заведения. — прим. RTVI) для харедим вдоль границ с Иорданией и Египтом примерно через каждые 100 километров. Они будут охранять границу по восемь часов в день, а остальное время смогут изучать Тору», — заявил Беннет.

По его мнению, такой шаг позволит освободить десятки тысяч резервистов.

«Сейчас тридцатилетние специалисты, работающие в сфере высоких технологий, вынуждены стоять на границе. Если мы привлечем около 80 тысяч молодых здоровых харедим, которые сейчас не служат, это станет огромным облегчением для общества, экономики и системы безопасности Израиля», — сказал бывший премьер-министр.

Для ультраортодоксальных иудеев в Израиле с 1948 года было предусмотрено право на освобождение от службы в армии. После атаки ХАМАС на Израиль в 2023 году и начала военной операции в Секторе Газа дискуссия вокруг этого вопроса обострилась. В 2024 году Высший суд справедливости Израиля издал постановление о том, что студентам ешив должны быть разосланы повестки, а госфинансирование ешив, студенты которых не идут служить, — заморожено.

Ортодоксы устраивают уличные протесты против планов призывать их в армию.