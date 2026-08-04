Россельхознадзора с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы с предприятий Евросоюза. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мера принята, чтобы предотвратить распространение эпизоотий и защитить потребителей, говорится в релизе. Ведомство также сослалось на недавнюю попытку незаконно перевезти через Россию в Узбекистан субпродуктов птицы «якобы немецкого происхождения».

Груз в сопровождении поддельных ветеринарных сертификатов пересек границу Таможенного союза на автомобиле с польскими номерными знаками.

В Германии подтвердили, что документы на продукцию не оформлялись. Россельхознадзор направил в ветеринарную службу ЕС запрос о проведении расследования и установлении страны происхождения товара. В Узбекистан был направлен запрос для определения источника нелегальных поставок.

В Россельхознадзоре пояснили, что транзит через Россию продукции, которая прошла сертификацию и была отгружена до 5 августа, возможна до 6 августа включительно.

Ограничения будут действовать до переговоров с Еврокомиссией по данным материалов расследования по зафиксированным фактам нарушения.

С 23 июля пяти экспортерам из Узбекистана запрещено ввозить в Россию овощи из-за большого количества нарушений фитосанитарных требований. В основном эти компании поставляли белокочанную и цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу и томаты.