Ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост, сообщили в пресс-службе вуза 4 августа.

«Сегодня его заявление с просьбой освободить от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова», — говорится в сообщении.

Исполняющей обязанности ректора института назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что сразу несколько российских вузов, в том числе ГИТИС, оказались в центре коррупционных расследований. По данным телеканала, в институте «возникли вопросы к трудоустройству родственников Заславского и сведениям о зарубежной недвижимости». Как утверждается, его сын и дочь якобы работали в вузе, но своевременно не уведомили Минкульт о конфликте интересов. Официально о предъявлении обвинений Заславскому не сообщалось.

Григорию Заславскому 58 лет, он занимал пост ректора ГИТИСа с 2016 года. До этого был театральным критиком, сотрудничал с различными журналами и радиостанциями. В 2001-2007 годах руководил отделом культуры и занимал должность заместителя директора дирекции информации на радиостанции «Маяк-24». Является кандидатом филологических наук и заслуженным деятелем искусств РФ.