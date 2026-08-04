Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в специальном интервью RTVI, что в 2022 году безуспешно пытался остановить российско-украинский конфликт.

Беннет сказал, что не критиковал действия Москвы, поскольку выступал в качестве посредника между президентами двух стран.

«Президент Зеленский попросил меня стать посредником между ним и Путиным. А когда ты выступаешь посредником, ты не можешь становиться на чью-либо сторону. Поэтому я полетел в Москву, общался с Зеленским и пытался — хотя безуспешно — остановить продолжение [конфликта]», — заявил Беннет.

Нафтали Беннет был премьер-министром Израиля с июня 2021-го по июнь 2022 года. 5 марта 2022 года он прилетел в Москву и встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Через год Беннет заявил в интервью, что на встрече Путин заверил его, что «не убьет» Зеленского. Экс-премьер Израиля отметил, что сразу после встречи с Путиным позвонил Зеленскому и рассказал ему об этом. После этого украинский лидер, который до этого находился в бункере, сделал селфи из своего офиса, утверждает Беннет.