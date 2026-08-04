Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в специальном интервью RTVI, что у палестинцев не может быть собственного государства.

«У них не может быть государства. У них может быть нечто меньшее — автономия <…> Это меньше, чем государство, в том смысле, что у них не будет армии, которая сможет напасть на нас, и они не смогут привезти миллионы палестинских беженцев со всего мира, которые заполнят нашу страну», — сказал Беннет.

Он признался, что никогда не верил в решение о двух государствах. «Я всегда решительно выступал против создания палестинского государства всего в нескольких минутах езды отсюда. Если создать такое государство рядом с Раананой и Тель-Авивом, появится еще одна Газа. Это безумие», — добавил Беннет.

Он также пообещал в случае возвращения во власть «ликвидировать» Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР, UNRWA). «Эта организация лишь формально относится к ООН, но вместо помощи палестинцам фактически воспитывает ненависть к Израилю», — утверждает Беннет.

Концепция двух государств (two-state solution) считается основой для урегулирования палестино-израильского конфликта. Заложена резолюцией Генассамблеи ООН 181 от 29 ноября 1947 года о прекращении британского мандата на Палестину и создании на ее территории двух независимых государств — еврейского и арабского. Предполагает создание между Иорданом и Средиземным морем арабского государства Палестина наряду с еврейским государством Израиль — со столицами в Восточном и Западном Иерусалиме.