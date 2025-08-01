Шеф немецкой дипломатии Йохан Вадефуль прилетел с визитом в Израиль — ради этого он даже прервал свой отпуск. Глава МИД ФРГ встречается с израильским коллегой Гидеоном Сааром, премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Он также пообщается с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Рамалле — на Западном берегу реки Иордан. Как пишет Spiegel online, цель Берлина — предотвратить раскол между Израилем и Западом, где растет давление на еврейское государство из-за гуманитарного кризиса в Газе. В отличие от многих, Германия не спешит с признанием государства Палестина. Что стоит за «парадом признаний», которые в последние дни анонсировали сразу несколько стран, — в материале RTVI.

Вадефуль прибыл в Иерусалим в непростой момент, когда международное давление на Израиль усиливается из-за Газы, где война с ХАМАС идет вот уже почти два года. Сам Вадефуль недавно не исключил, что правительство Германии ограничит поставки некоторых видов оружия израильтянам (считается, что такие ограничения были и при кабмине Олафа Шольца) — другое дело, что на запросы по этой теме Берлин больше официально отвечать не будет.

В правительстве Германии не скрывают, что ее политика в отношении Израиля во многом обусловлена «исторической ответственностью». Сам Вадефуль на пресс-конференции в отеле «Царь Давид» напомнил о «бесконечном историческом обязательстве [ФРГ] по обеспечению безопасности единственного еврейского государства». По сути этим же в Берлине объяснили отказ исполнить ордер МУС на арест Биньямина Нетаньяху, если тот приедет в Германию.

В вопросе о возможном признании государства Палестина ФРГ тоже держится особняком. В отличие от Франции или Британии, немцы не спешат делать этот шаг. Накануне визита в Израиль министр повторил, что в настоящее время Германия не думает о признании палестинского государства.

«Решение о двух государствах на основе переговоров остается единственным способом позволить людям с обеих сторон жить в мире, безопасности и достоинстве. <…> Но для Германии признание Палестинского государства, скорее всего, произойдет в конце процесса», — пояснил глава германского МИД.

Концепция двух государств (two-state solution) считается основой для урегулирования палестино-израильского конфликта. Заложена резолюцией Генассамблеи ООН 181 от 29 ноября 1947 года о прекращении британского мандата на Палестину и создании на ее территории двух независимых государств — еврейского и арабского. К ней отсылала и резолюция 242 Совбеза ООН, принятая в 1967 году по итогам Шестидневной войны; она же легла в основу Соглашений в Осло (1993—1995). Предполагает создание между Иорданом и Средиземным морем арабского государства Палестина наряду с еврейским государством Израиль — со столицами в Восточном и Западном Иерусалиме.

В последние дни сразу несколько западных стран объявили о том, что собираются признать Палестину. Первым об этих планах объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, а следом за ним — премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Британский премьер отметил, что Лондон пойдет на такой шаг, «если правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения страданий жителей в секторе Газа». Среди других условий:

прекращение огня между Израилем и ХАМАС;

существенные шаги по доставке большего объема помощи в сектор Газа;

четкое заявление «о том, что аннексии оккупированного Западного берега реки Иордан не будет»;

приверженность долгосрочному мирному процессу, который обеспечивает создание палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем.

При этом Стармер уточнил, что «нет никакого знака равенства между Израилем и ХАМАС», и что требования к ХАМАС остаются прежними — группировка «должна освободить всех заложников, подписать соглашение о прекращении огня, признать, что они не будут играть никакой роли в правительстве Газы, и разоружиться».

Третьей страной «большой семерки», которая недавно решила признать Палестину, стала Канада. Как заявил 30 июля премьер-министр страны Марк Карни, это решение усилит давление на Израиль в связи с гуманитарной ситуацией в Газе.

«Канада осуждает тот факт, что израильское правительство допустило катастрофу в секторе», — заявил Карни.

За день до этого об аналогичном шаге сообщил и премьер-министр Мальты Роберт Абела.

Все они планируют сделать заявление на открытии 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Кроме того, 30 июля было опубликовано совместное заявление глав МИД нескольких стран, в котором говорится, что они «уже признали, выразили или выражают готовность или позитивное рассмотрение признания палестинского государства». В этом списке — Андорра, Австралия, Финляндия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия и Сан-Марино, которые еще не объявили публично о том, что признают Палестину.

Сейчас Палестину признают независимым государством 147 из 193 стран — членов ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Решение Парижа и Лондона может изменить расклад в Совбезе ООН. Из «пятерки» постоянных членов США категорически не признают Палестину (и даже наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН), Китай и Россия (как правопреемница СССР) — признают еще с 1988 года, когда Палестина объявила о независимости.

В Москве в Кропоткинском переулке работает посольство Государства Палестина, при этом в Рамалле действует представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации. Хотя еще 5 января 2013 года был издан указ Махмуда Аббаса, предписывающий вместо названия «Палестинская национальная администрация» использовать официальное название «Государство Палестина».

Палестинская национальная администрация была создана в 1994 году для управления как сектором Газа, так и частью Западного берега. Однако единой Палестины нет (и не только из-за географической разделенности): с 2007 года ПНА не контролирует Газу — она находится под властью группировки ХАМАС (с которой сейчас воюет Израиль), враждебной партии ФАТХ. Под управлением ФАТХ осталась часть Западного берега с административной столицей ПНА в Рамалле. При этом опросы говорят о том, что рейтинг хамасовсцев на Западном берегу вырос. Западный берег (израильское название — Иудея и Самария) поделен на три зоны: в зоне А установлен полный контроль Палестинской национальной администрации, в зоне B — гражданский контроль ПНА и военный — Израиля; в зоне С — гражданский и военный контроль Израиля.

Как отметила в разговоре с RTVI руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская, речь идет о признании палестинского государства, а не о независимости — это «немного разные вещи».

«Палестинское государство существует уже на протяжении нескольких десятков лет. Оно провозглашено, но у него нет суверенитета и своих границ, хотя оно представлено в ООН [в качестве наблюдателя] и уже признано очень большим количеством государств. Но все равно это государство-фантом, реально оно не создано, в реальности оно не располагает ни суверенитетом, ни территорией», — объяснила Ирина Звягельская.

По мнению эксперта, признание Палестины несколькими государствами — исключительно символический жест, к тому же, вероятно, адресованный внутренней аудитории.

«Например, во Франции очень много мигрантов из арабского мира, там сильны левые настроения и было огромное количество демонстраций в поддержку палестинцев в Газе. Мне кажется, это способ несколько успокоить страсти и показать, что Франция и другие государства находятся на правильной стороне истории», — полагает собеседница RTVI.

Вместе с тем пока «неизвестно, будет ли признание палестинского государства оформляться какой-то реальной, материальной поддержкой». А вот на отношения этих стран с Израилем такой шаг повлиять может.

«Израиль, конечно, негативно относится к такому шагу именно потому, что он символичен и он показывает, что эти страны осуждают израильскую политику и поддерживают палестинцев. Думаю, что отношения с отдельными странами могут обостриться, но не думаю, что принципиально», — заключила Ирина Звягельская.