Великобритания, Канада и Австралия официально признали Палестину суверенным и независимым государством. Как отмечает The Guardian, это произошло, несмотря на возражения США.

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе отметил, что Канберра признает «законное и давнее стремление народа Палестины к созданию собственного государства».

Он также отметил, что США и Лига арабских государств могли принять участие в восстановлении сектора Газа, а также обеспечить гарантии безопасности Израиля.

При этом премьер-министр Австралии заявил, что признание Палестины является частью усилий по возобновлению движения к решению конфликта на основе принципа двух государств. По его словам, этот процесс должен начаться с прекращения огня в Газе и освобождения заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в августе назвал Альбанезе «слабым» лидером и заявил, что тот «навсегда запятнал» свою репутацию. По его словам, признание суверенности Палестины — это ошибка, потому что ХАМАС использовал свою власть «для убийств, грабежей и чудовищных преступлений» и не должен быть вознагражден. Он сравнил этот шаг с вторжением Адольфа Гитлера в Чехословакию в 1938 году.

Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что Оттава «не испытывает иллюзий и не считает, что признание решит все проблемы».

«Нынешнее правительство Израиля методично работает над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства. Оно проводит неуклонную политику расширения поселений на Западном берегу, что является нарушением международного права. В результате его непрекращающихся нападений на сектор Газа погибли десятки тысяч мирных жителей, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а также был вызван разрушительный и предотвратимый голод, что является нарушением международного права. Нынешнее правительство Израиля открыто заявляет, что “палестинского государства не будет”. Именно в этом контексте Канада признает Государство Палестина», — говорится в заявлении канадского лидера.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон признает Палестину суверенным государством.

«Более 75 лет назад мы признали Государство Израиль родиной еврейского народа. Сегодня мы присоединяемся к более чем 150 странам, которые также признают палестинское государство. Это обещание палестинскому и израильскому народам, что может быть лучшее будущее», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что этот шаг — «не награда для ХАМАС», потому что у этого радикального движения «не будет будущего, никакой роли в правительстве, никакой роли в обеспечении безопасности».

Условия для Палестины

Прежде чем западные государства установят с Палестиной дипотношения и откроют там свои посольства, ей предстоит выполнить несколько условий: признать право Израиля на существование, взять обязательства по проведению демократических выборов и провести реформы в сфере финансов, управления и образования.

Кроме того, те государства, которые сейчас признают независимость Палестины, требуют от нее, чтобы ХАМАС больше не играл никакой роли в управлении государством.

Трамп, как и Израиль, выступает против признания Палестины. Американский президент уже пригрозил Канаде ответными мерами. По оценке экспертов, «карательные меры» со стороны США могут ожидать и Австралию.

Как уточняет The Guardian, действия западных стран подчеркивают все большую изолированность Израиля на мировой арене в первую очередь из-за решения захватить сектора Газа.

Ранее независимая международная комиссия Организации Объединенных Наций установила, что в секторе Газа происходит геноцид. Израильский МИД призвал к упразднению комиссию, отвергнув их выводы.

Пока неизвестно, когда Международный суд ООН рассмотрит вопрос о соблюдении Израилем международной конвенции о геноциде. Но специалисты считают, что это вряд ли произойдет раньше 2027 года.

Как отмечает австралийская ABC News, всего Палестину признали более 150 стран, в том числе Великобритания, Франция, Бельгия и Португалия.