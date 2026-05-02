США предупредили европейских союзников — в том числе Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию — о серьезных задержках поставок американского оружия: война против Ирана опустошает склады. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Министерства обороны Эстонии и Литвы еще 16 апреля подтвердили Reuters, что США уведомили их о возможных задержках поставок военной техники.

По данным FT, Пентагон сообщил странам о серьезных задержках по нескольким ракетным системам — в частности, по боеприпасам для HIMARS и NASAMS. HIMARS — высокомобильные реактивные системы залпового огня производства Lockheed Martin, применявшиеся в том числе на Украине; NASAMS — зенитные ракетные комплексы среднего радиуса действия совместного производства Raytheon и норвежской Kongsberg.

По информации Reuters, задержки касаются различных видов боеприпасов, используемых как для обороны, так и для наступления.

Как уточняет FT, речь конкретно идет о ракетных системах. Кроме того, газета сообщает, что параллельно обсуждается перенос поставок в Азию.

Часть оружия была закуплена европейскими странами по программе Foreign Military Sales (FMS): она предполагает покупку американского вооружения с логистической поддержкой и согласия правительства США, однако до получателей так и не дошла. По словам источников, уведомления о задержке были направлены в последние дни.

Список стран, не получивших оружие, полностью не приводится. Источники Reuters уточняли, что речь идет в том числе о прибалтийских и скандинавских странах.

С 2022 года Вашингтон израсходовал вооружения на миллиарды долларов, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты, на помощь Украине и Израилю.

Войну против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. Накануне, 1 мая, Белый дом объявил, что считает конфликт завершенным.

За последние месяцы Тегеран выпустил сотни баллистических ракет и дронов по странам Персидского залива. Большинство из них было перехвачено, в том числе с помощью ракет-перехватчиков PAC-3 Patriot — тех самых, которые использует Украина.

По данным FT, американские военные уже перебрасывают оружие из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский, чтобы восполнить нехватку, а война с Ираном обострила опасения относительно того, достаточно ли у США запасов для сдерживания Китая в случае конфликта вокруг Тайваня.

«Пентагону, возможно, теперь придется вести долгую войну на Ближнем Востоке, и он отчаянно пытается укрепить сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе. Он вполне готов пожертвовать интересами Европы ради этого. Европе нужно восстанавливать собственную оборонно-промышленную базу с максимальной скоростью», — заявил бывший чиновник администрации Байдена, ныне сотрудник Brookings Institution Том Райт.

Трамп в пятницу отверг опасения насчет запасов. «По всему миру у нас есть запасы, и мы можем взять их оттуда, если понадобится», — сказал он.

Пентагон сообщал, что «тщательно оценивает новые запросы на технику от партнеров, а также существующие договоренности о передаче вооружений, чтобы обеспечить соответствие оперативным потребностям», и отказался от подробностей, сославшись на «оперативно чувствительный характер этих вопросов».

На прямой вопрос о комментарии официальный представитель Минобороны США, как писал Reuters, ответил: «Армия Америки — самая мощная в мире, и мы обеспечим, чтобы силы США, наших союзников и партнеров имели все необходимое для борьбы и победы. По соображениям оперативной безопасности мы не будем комментировать конкретные требования союзников или партнеров и текущие усилия по их поддержке».

Европейские официальные лица жалуются, что задержки ставят их в трудное положение: Вашингтон при Трампе активно подталкивал европейских партнеров по НАТО закупать больше американской техники по программе FMS, стремясь переложить ответственность за обычную оборону Европы на сами европейские страны. Однако теперь часть европейских стран все чаще смотрит в сторону вооружений собственного производства.

Украина также обеспокоена задержками оружия: например, президент Владимир Зеленский сообщал, что из-за этого порой не хватало боеприпасов Patriot для защиты объектов страны от атак.