Президент США Дональд Трамп встретился с высокопоставленными представителями крупных нефтегазовых компаний. На встрече обсуждали возможные пути стабилизации нефтяных рынков, если блокада иранских портов будет длиться месяцами, сообщает Axios.

Среди присутствовавших в Белом доме был генеральный директор нефтяной компании Chevron Майк Вирт, заявили представители энергетического гиганта. Со стороны американских властей во встрече участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и зять Трампа, спецпосланник США по вопросам мира Джаред Кушнер.

На встрече речь шла о добыче нефти в США, ситуации с добычей в Венесуэле, нефтяных фьючерсах, судоходстве и природном газе, а также о том, что президент Дональд Трамп сделал для смягчения ситуации на мировых нефтяных рынках.

Группа также обсудила «шаги, которые мы могли бы предпринять для продолжения текущей блокады Ирана в течение нескольких месяцев, если это потребуется, и для минимизации последствий для американских потребителей», сообщает Axios со ссылкой на представителей Белого дома.

«Президент часто встречается с руководителями энергетических компаний, чтобы выслушать их мнение о ситуации на внутреннем и международном энергетических рынках», — добавил источник издания.

Совещание в Белом доме прошло на фоне беспрецедентных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока и роста цен на сырье. Республиканцы уже готовятся к политическим последствиям высоких цен на бензин в США. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена на бензин в США достигла 4,23 доллара за галлон. Это самый высокий показатель с 2022 года, при этом цены продолжают расти. Белый дом старается сгладить последствия нефтяного кризиса для внутренних потребителей, но возможности для этого ограничены.

Причиной кризиса стало закрытие для США Ормузского пролива, через который проходит около четверти мировых морских перевозок нефти.