Стремление стран Запада создать новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в качестве «прямого аналога НАТО» нагнетает внешнее давление и представляет угрозу законным интересам России на востоке. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр выступил в Перми на международных слушаниях по инициативе президента Владимира Путина о формировании архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии.

Он заявил, что все «деструктивные» начинания Запада «замышляются» против России, Беларуси, Китая, Ирана, КНДР и других стран, «которые стремятся к проведению самостоятельной внутренней и внешней политики».

На территории Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии «ударными темпами» распространяется военная инфраструктура США и их натовских союзников, указал Лавров. По его словам, это расширение нацелено на то, чтобы «расшатать и развалить» архитектуру безопасности в регионе, которая базируется на партнерстве России с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Для этого западные страны насаждают закрытые миниблоки, в том числе создали в 2021 году военно-политический союз AUKUS между Австралией, Великобританией и США, сказал Лавров. Он отметил, что этот альянс вызывает серьезные вопросы с точки зрения режима нераспространения ядерного оружия.

AUKUS позволит Австралии с 2030-х годов стать седьмой страной в мире, обладающей собственным флотом атомных подводных лодок. Пока что в клуб таких государств, помимо США и Великобритании, входят Россия, Франция, Китай и Индия.

Кроме того, в рамках тройки США — Южная Корея — Япония резко активизировались военные учения, в которых внедряется ядерный компонент, продолжил глава российской дипломатии. Это вносит дополнительные «серьезные раздражители» в ситуацию на Корейском полуострове, подчеркнул он.

Он назвал еще три структуры, которые носят закрытый блоковый характер и нацелены не на широкое партнерство, а на сдерживание других стран:

альянс США, Японии, Австралии и Филиппин,

Индо-Тихоокеанская четверка (Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия),

Четырехсторонний диалог по безопасности (США, Австралия, Япония и Индия).

Последний, по словам Лаврова, настойчиво пытаются перевести в военное измерение, несмотря на позицию Индии, которая хочет по-прежнему не выходить за рамки экономической повестки.

Глава МИД продолжил, что в АТР под предлогом защиты от неких угроз для Запада «всерьез продвигают идею» создать новый военный альянс по прямой аналогии с НАТО.

«Даже название придумали похожее — Организация Индо-Тихоокеанского договора. Все это нагнетает внешнее давление на Китайскую Народную Республику, Корейскую Народно-Демократическую Республику, на наших ближайших партнеров в регионе, да и, собственно, на законные интересы России на наших восточных рубежах», — констатировал он.

Формально никакой «Организации Индо-Тихоокеанского договора» (Indo-Pacific Treaty Organization) пока не существует, но такая формулировка используется при ссылках на дискуссии о возможностях создания такого альянса. Официально она встречается, например, в республиканском законопроекте от 2025 года, внесенном в американский Конгресс. В нем предлагается обязать президента создать целевую группу для анализа действий Китая и КНДР, а также ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе. Также документ призывает определить, может ли соглашение о коллективной безопасности между США и партнерами в по региону служить «эффективным сдерживающим фактором».

По рассуждению Лаврова, Россия представляет собой «цивилизационную альтернативу Западу». Поэтому западные страны не могут смириться с самим фактом существования России в качестве независимого субъекта, считает он.

«И попытка сейчас эту альтернативу представить как главное зло в Евразии да и в целом в мире, конечно же, крайне нечистоплотна и не имеет никакой перспективы», — добавил министр.

Лавров предупредил, что если руководящие силы Европы не откажутся от курса на вооруженное противостояние с Россией, то их ждет повторение прошлых ошибок.

«Европа — неотъемлемая часть Евразии. Печально, что она, Европа, <…> сегодня управляется элитами, которые вновь поднимают на свои знамена цель борьбы с Российской Федерацией, в том числе вооруженной борьбы. Это всегда плохо заканчивалось для Европы. И не будет иного и в будущем», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российской дипломатии выразил убеждение, что конфликт на Украине привел к краху евроатлантической модели безопасности и дискредитировал европейскую безопасность.

«Спровоцированный странами НАТО и Евросоюза конфликт на Украине привел к полному и окончательному краху, а может, просто выявил окончательный крах евроатлантической модели безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Говоря о других горячих точках мира, Лавров заявил, что Россия выступает за разрешение конфликта вокруг Ирана дипломатическим путем и предлагает мирные инициативы. Также Москва предупреждает, что возобновление конфликта в Персидском заливе будет иметь негативные последствия для всего мира и его экономики.